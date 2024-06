„Azt hittem, az előadás végére elvisz a mentő” – Nehezen viseli a 87 éves Pásztor Erzsi a kánikulát

A Szomszédok Janka nénije már akkor is tudta, sok folyadékot kell inni a kánikulában (Fotó: Facebook)

„Azt hittem az előadás végére elvisz a mentő”

Idén az utolsó fellépésem két hete volt vasárnap, végig ment a klíma, de azt hittem az előadás végére elvisz a mentő.

– Nem lehet kibírni. A nézőknek sem könnyű, tele volt a színház. Tartok is a nyártól, ugyanis négy szabadtéri előadásom lesz a augusztus végéig bezárólag. Tihanyban két darabot is játszom, reméljük, hogy akkor már nem lesz olyan hőség. Zala megyében, Egerváron van a Turay Ida Színháznak egy játszóhelye, ott szintén két előadásom lesz. Fárasztó lesz, mert messze van, és sajnos a két előadás egy hét különbséggel lesz, így kétszer kell utazni. Éppen ott alhatnék, gyönyörű környék, pazar szállók vannak az erdő közepén, és nagyon jó közönségünk van, imádják a színházunkat. Engem külön, klímás autóval visznek, úgyhogy nincs okom panaszra, még ha jó messze is kell mennünk – mesélte a színészlegenda.

Pásztor Erzsi szeptember 24-én tölti a 88. életévét, de mint mondja, erről mindig megfeledkezik.

– Épp itt van a lányom, ő szokott figyelmeztetni mindig, ha elkezdek panaszkodni. Amikor mondom, hogy olyan rettenetes, hogy ritkul a hajam, rám szól: „Mami, Te soha nem szégyelld magad, már ötvenéves nőknek is hullik a haja”. És ez az igazság, így van. Csak elfelejtem, hogy az öregség egy rossz dolog – fűzte hozzá a művésznő.