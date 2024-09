Palvin Barbara és Dylan Sprouse tisztázta a pletykákat: "Még nem jöhet a baba!"

Több mint hat éve alkot egy párt Palvin Barbara és Dylan Sprouse, a tavalyi esküvőjük pedig az év menyegzője volt. A szupermodell, csakúgy, mint a karrierjében, a szerelemben is hosszú utat járt be, és mindkét esetben az óceán másik feléig vitte a sorsa. Hiszen az első olyan fiúját, akiről már a nyilvánosság is értesült, még idehaza ismerte meg, és úgy tűnik, ő volt az életében az utolsó magyar férfi. A több mint egy évtizede történt szakításuk után Barbi hiába keresett, sokáig nem talált magának igazi társat.

Palvin Barbara és Dylan Sprouse boldogsága leírhatatlan - Fotó: Vittorio Zunino Celotto

– Örülnék, ha magyar fiúm lenne, mert az anyanyelvén sokkal inkább megnyílik az ember mások előtt. Magyarul könnyebben kimondok mindent, amit gondolok – mondta akkor. A szingliként töltött évek során számos világsztárral hírbe hozták a szupermodellt, ám amíg egy bizonyos tulajdonság más férfiakból hiányzott, a leendő férje levette vele a lábáról.

– Szeretem a tradicionális férfiakat! – árulta el Barbi a hot!-nak Dylan új filmje, a The Duel magyarországi díszbemutatóján.

Palvin Barbara férje egy valóságos herceg

Úgy tűnik tehát, hogy a budapesti kislányból a kifutók hercegnőjévé érett szépség valóban a mesébe illő szerelmet találta meg.

– Remélem, Barbinak én vagyok a herceg a fehér lovon – mondta erre a felvetésre Dylan. – De ezt én nem dönthetem el. Fehér lovam nincsen – tette hozzá nevetve.

Talán nincs is szükség arra, hogy ezen morfondírozzunk, mert szinte ragyognak egymás mellett, gyermekien tiszta boldogsággal az arcukon léteznek egymás társaságában. Azért a „herceg” említését Barbi sem hagyta szó nélkül.

– Igen, mondhatjuk, hogy ezt kerestem benne – jelentette ki.

Ám nem aggatnak szerepeket a másikra, inkább kiegészítik egymást.

Palvin Barbara gyerekvállalásról vallott

Egy bizonyos szerepet azonban szívesen elvállalna Barbi: az anyaságot. A kapcsolatuk során már számos alkalommal kellett megcáfolnia a pletykákat, hogy babát vár, és egyelőre most sem várandós. Egy amerikai divatlapnak nemrég azt mondta, reméli, hogy hamarosan lesz egy egészséges kisbabájuk. Ám a hot! magazinnak ennél sokkal konkrétabban fogalmazott a szupermodell:

– Ez egyelőre csak egy gondolat; majd kiderül, mi lesz.

Úgy gondolom, még egy-két évet várunk, és utána meglátjuk

– jelentette ki.

Egy megcsalás története Barbi színész-producer férje filmje, a The Duel népszerűsítésére látogatott haza, a premiert a mesés BOTANIQ Turai Kastélyban tartották. A történet szerint a Dylan által alakított karaktert a barátja rajtakapja, hogy elcsábította a kedvesét, ezért elégtételt követel egy klasszikus párbaj formájában. A film készítői nem véletlenül tartották Európában első alkalommal hazánkban a produkció díszbemutatóját. Egyrészt Dylannek Barbin keresztül erős kötődése van az országhoz, másrészt az alkotógárda sikerrel talált befektetőket a következő függetlenfilmes projektjeikhez, ezért szerették volna felmérni, hogy milyen forgatási és forgalmazási lehetőségeik vannak Magyarországon. Így az eseményen számos filmgyártó, filmes szakemberek, forgalmazók és strea­ming­cé­gek vezetői is részt vettek – a hazai sztárvilág képviselőin kívül.