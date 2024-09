Hűha! Úgy tűnik, Palvin Barbiéknál jöhet a baba

Amikor Palvin Barbi magyar szupermodell, akit többször is hazánk legszebb nőjének kiáltottak ki, tavaly hozzáment amerikai kedveséhez szinte özönlöttek a gratulációk. Ám az elmúlt egy évben a rosszakaróik voltak hangosabbak, akik többször is olyan híreket terjesztettek, hogy Dylan Sprouse, a modell férje megcsalja őt, és már a válás is szóba került. A szerelmespár ezekre persze sorban rácáfolt, és többször is megmutatták, hogy ők bizony nagyon boldogok együtt. Erre most egy újabb bizonyíték lehet az is, hogy a fiatal pár már a családalapítást tervezi, és úgy tűnik minél hamarabb bele akarnak vágni a babaprojektbe.

Úgy tűnik Palvin Barbi és Dylan Sprouse már a családalapításra készül (Fotó: Vittorio Zunino Celotto)

Barbit a brazil Harper’s Bazaar fotózása közben interjúvolta meg Gianna Lombardi riporter, akivel főként a jövőbeli tervekről beszélgettek, így került szóba a gyermekvállalás kérdése is.

Csak remélem, hogy hamarosan lesz egy egészséges kisbabánk

– mondta mosolyogva a gyönyörű modell.

Úgy tűnik a fiatal feleség szinte úszik a boldogságban és ki tudja, talán már jövőre új taggal bővülhet a családjuk.

Palvin Barbi ragaszkodik a magyar hagyományokhoz

A gyönyörű világsztár éljen a világ bármely pontján, mégsem felejti el, hogy honnan jött, sőt nagy örömmel hirdeti a magyar hagyományokat. Így volt ez az esküvőjén is, amit Magyarországon, Barbi családjának birtokán tartottak. Az esküvőre Dylan családja is ideutazott, így ők is kaphattak egy szeletet a magyar hagyományokból, hiszen a hagyományos lagzin volt menyecsketánc is és persze rengeteg pálinka. Ezek után pedig nagyon valószínű, hogy a modell a leendő gyerekeiknek is szívesen tanítja majd meg ezeket a szokásokat és persze a nagyszülők is biztosan szeretnének majd minél több időt az unokákkal tölteni.