Szenzációs fotó! Palvin Barbi Magyarországon ment férjhez

Mint ahogyan arról már beszámoltunk, több Instagram-poszt is arra utalt, hogy a világhírű magyar topmodell férjes asszonnyá válik még a héten. Nem tudhattuk azonban, hogy ilyen hamar kimondja a boldogító igent, ráadásul hazájában. Egy olvasóriporterünknek köszönhetően azonban bebizonyosodott: minden jel szerint egy Budapesthez közeli településen tartották meg a menyegzőt népes vendégsereg kíséretében. Barbit gyönyörű menyasszonyi ruhában kapták lencsevégre, ahogy valószínűleg a szertartás helyszínére igyekszik.

– Már korábban hallottuk, hogy valami nagy esemény készülődik közelben, így elmentünk és körbenéztünk egy kicsit. Nem is kellett sokat várni, a délután folyamán azt láttuk, hogy gyülekezik a helyszínen a násznép. Egyszer csak a menyasszonyt is megpillantottuk, fantasztikusan nézett ki, a lélegzetünk is elállt – számolt be olvasónk és természetesen a fotót is mellékelte.

Gyönyörű ruhában kapták lencsevégre Barbit Fotó: Olvasói riporter

Mesébe illő szerelem

Alig egy hónapja robbant a hír, hogy Palvin Barbit eljegyezte szerelme, Dylan Sprouse, akivel már öt éve tart a kapcsolatuk. Pedig nem indult zökkenőmentesen: a népszerű modell hónapokig kérette magát, és ignorálta a színész közeledését. Végül azonban megtört a jég és azóta mesébe illő a szerelmük. Azt azonban senki sem sejtette, hogy hamarosan az esküvőre is sor kerülhet.

Fotó: picture alliance / Rocco Spaziani

A napokban viszont Magyarországra érkezett Barbi és Dylan, illetve a vőlegény családja, valamint a külföldi barátaik is teljes titoktartás közepette. A modell sztárfodrásza és sminkese ennek ellenére előszeretettel posztoltak a ceremónia 0. napjáról. A vendégek fotóiból az is kiderült, hogy Barbiék egy Budapest közeli településen kelhetnek egybe, ami akár egész hétvégén is tarthat majd.