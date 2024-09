Veszélyben az Ázsia Expressz álompárja: Krauszék számára itt lehet a vége

Az Ázsia Expressz az ész és a szív játéka, és ezt a kettő, homlok egyenest mást diktáló szervet patikamérlegen kell adagolnia annak a párosnak, aki a végső győztes szeretne lenni, de az is számít nekik, hogy miként ítélik meg őket a játékostársaik, végső soron pedig a nézők. Hogy Anett és Emese számára vajon mi is az igazán fontos, arról korai lenne ítélete mondani, de az biztos, hogy bőven akadnak a Mikes-Krausz rajongótáborban olyanok, akik szerint a két lány nem volt éppen sportszerű a csütörtöki feladatteljesítés során. Annak fényében pedig, hogy ezzel a lépésükkel a biztos hajszázók közé tették a közönségkedvenc párost, szinte biztosan kivívták az Ázsia Expressz nézőinek haragját.

Krausz Gábor és Mikes Anna reményei elszálltak Fotó: TV2

Karusz Gáboréknak esélyük sem volt…

A feladat szerint minden beérkező párosnak el kellett készítenie tíz adag, úgynevezett binalotot, ami a Fülöp-szigetek egyik specialitása (banánlevélbe csomagolt étel). Ebből kettőt pedig meg kellett etetniük egy másik páros tagjaival. Ahhoz, hogy a receptet maradéktalanul teljesíteni tudják, a párosoknak szerezniük kellett tíz tojást. Krausz Gábor és Mikes Anna negyedikként érkeztek a feladat helyszínére és mivel látták, hogy az Angi-Bende és a Jolly-Barbi párosok már megkötötték az oda-vissza üzletet, arra jutottak, hogy Anett-tel és Emesével állapodnak meg a kölcsönösség elvében. A két lány ugyanakkor már biztosan tudta, hogy ők nem várják meg, amíg Karuszék megszerzik a tojásokat és elkészítik az ételeket.

Béres Anett tudta, hogy nem segítenek az Ázsia Expressz szerelmespárjának (Fotó: TV2)

Ki lesz az első kieső az Ázsia Expresszben?

Nem is várták meg őket, inkább rávették a fiatalokat, hogy még egy kör banánlevélbe tekert rémálmot elfogyasszanak. Ezzel gyakorlatilag cserben hagyták a sztárséfet és a profi táncost, akik kénytelenek voltak órákon át várakozni, hiszen a következő párosok már szövetségben támogatták egymást. Gábor pedig hiába rukkolt elő a „körbeevés” ötletével, Cserpes Laura a játék hevében nem igazán értette, mire is gondol, így kategorikusan nemet mondott. Végül az utolsóként beérkező Zámbó testvérek már nem jelentettek segítséget, hiszen a többi páros már be is futott az aznapi végállomásra. Nem volt hát meglepő, hogy Krauszék és Zámbóék lettek a biztos hajszázók. Az Ázsia Expressz szabályzata persze megengedi a taktikai döntéseket, de tény, hogy Béres Anett és Sáfrány Emese kezében volt Krauszék sorsa, ők pedig meghozták a döntést, amivel ők a nap győztesei, míg a szerelmespár a nap vesztési lettek. Hogy a pénteki hajszán végül ki csatlakozik majd Zámbóékhoz és Karuszékhoz, az kiderül péntek este a TV2 képernyőjén, közvetlenül a Tények Plusz után.