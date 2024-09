Azonnal távozniuk kell: súlyos veszélybe kerültek Ördög Nóra gyerekei

Tavasszal még az egész ország azért volt lázban, mert a sztárok kiutaztak Ázsiába, hogy megmérettessék magukat. A TV2 sikerműsora, az Ázsia Expressz ugyanis minden évben elnyeri a nézők szeretetét, éppen ezért adott volt, hogy idén ősszel is új évaddal rukkoljon elő a csatorna. Olyan nagy nevek versenyeznek meg az idei évben, mint Krausz Gábor és Mikes Anna, Stohl András és Tilla, a műsorvezető idén is - mint mindig - Ördög Nóra volt.

Ez az évad is izgalmakkal teli

A műsort tavasszal forgatták, és már akkor láthattunk pici részleteket a nagy utazásból. Nóri családja ugyanis idén is vele utazott, így tehát a Nánási családnak nem csupán munka volt ez az út, de nyaralás és kaland is. A tavalyi évhez hasonlóan Nóri idén is egyperceseket töltött fel tavasszal az útról, most pedig, hogy a műsor már fut, végre megjelent a Nánázsia. Ennek legutóbbi részében azonban megdöbbentő dolog derült ki.

Most már elárulom nektek, gyerkőcök, hogy ma, a hotelben, ahonnan eljöttünk, anya írt egy SMS-t, mielőtt elindultunk, hogy ahogy pakolunk, nézzek körbe, mert reggel találtak skorpiót a mellettünk lévő szobában

- osztotta meg a rémhírt a gyerekekkel Nánási Pál.

A családapa elmondta, hogy ha nem keltek volna ki időben az ágyból, akkor bizony elmondta volna nekik, mivel azonban ügyesen és időben ébredtek, ezért nem kellett megrémítenie ezzel őket a helyszínen.

Amíg egyébként anya dolgozott, addig Pál és a gyerekek strandra mentek. Mici arról panaszkodott, hogy a kavics szúrja a talpát, és amikor már elindultak volna fürödni a tengerbe, rájuk szóltak, hogy nem szabad, mert veszélyes.

Ez tehát azt jelenti, hogy rövid időn belül kétszer is veszélybe kerültek a gyerekek.