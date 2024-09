Kínos: Ördög Nóra a fél ország előtt égette be Majkát

Az Ázsia Expressz jelenleg az egyik legnépszerűbb műsor napjainkban, az esti idősávban napról napra tarol a nézettségi listákon a TV2 kalandreaityje. A műsor háziasszonya, Ördög Nóra ezt a hullámot meglovagolva be is intett a csatornától nemrég távozó Majkának…

Ördög Nóra keményen odaszúrt Majkának (Fotó: hot! magazin)

Ördög Nóra: „Majkát énekelni a TV2-n már nem menő"

Az egyik feladat kellékével, egy régi kis kazettás magnóval bíbelődve a csütörtök esti adásban Nóri kántálni kezdte:

– Régebben más volt, a kilencvenes években mindenki táncolt… – idézte Majoros Péter ikonikus sorait, majd gyorsan hozzátette:

Na de most Majkát énekelni a TV2-n már nem menő, úgyhogy mindegy is…

Majka nevét 2002-ben ismerte meg az ország, mikor berobbant a konkurens csatorna valóságshow-jába, ahonnan rögtön a TV2-höz nyargalt, ahol csaknem két évtizedig maradt is. Ördög Nórával több műsorban is láthatták műsorvezető-párosként őket a nézők, elég csak a Star Academy és Rising Star című tehetségkutatókra gondolni. Majka végül év elején jelentette be, átigazol a TV2-től, a döntése pedig igencsak megosztotta a közönséget. És a jelek szerint nemcsak a nézőket, de a kollégákat is, élükön Ördög Nórával, akiben, az imént említett beszólását figyelembe véve, alighanem maradt némi tüske kollégája távozása miatt.

De nem valószínű, hogy Nórának sok ideje lenne ezen bánkódni, ugyanis bővelkedik munkában a csatornánál: az Ázsia Expressz háziasszonyaként minden hétköznap feltűnik a képernyőn, s a vasárnap elstartoló Megasztár 7. évadának is ő lesz a műsorvezetője. Hamarosan pedig „mindenki táncol” majd: október 12-én elindul a Dancing with the Stars, ahol zsűritagként tűnik fel a kétgyermekes anyuka. S még idén a Séfek Séfe új évadában is felforrósítja majd a hangulatot.