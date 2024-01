Tilla kitálalt Majka távozásáról

Majka mindenkit sokkolt december végén, amikor bejelentette: távozik eddigi legnagyobb tévés sikerei helyszínéről, a TV2-től, a csatornától, aminek nagyon sok mindent köszönhet. Nem csak nagy szakmai sikereket, de barátságokat is, például Till Attilával, akivel több sikeres műsort vezettek együtt.

Több műsort is vezetett együtt Majkával Tilla (Fotó: TV2)

Tilla őszinte vallomása: A tárgyakhoz, de az emberekhez is ragaszkodom!

Hiába nem szakad meg a barátság a csatornaváltás miatt, megviseli műsorvezetőtársa, Majka távozása Till Attilát. A népszerű televíziós szerint a változás sosem baj, sőt, de neki még nem sikerült ezt teljesen feldolgoznia.

− A tárgyakhoz, de az emberekhez is ragaszkodom, ezt kijelenthetem 26 év házasság után – nevetett Tilla, majd átsuhant egy árnyék az arcán, amikor barátja, műsorvezetőtársa távozásáról kérdeztük. − Jaj a Majki… Igaz, az utóbbi időben már Pápai Jocival vezetett műsort, na de akkor is, rengeteg műsort csináltunk együtt.

Nekem ez egy fájdalom, nagyon megvisel. Azt gondolom, hogy az életben vannak nagy váltások, vannak az életben változások, ami nem is baj. Ezeket fel kell tudni dolgozni, nekem is ezt fel kell tudnom dolgozni. Majkával persze a barátságunk nem szakad meg, találkoztunk már azóta, fogunk is…

De ettől függetlenül nagyon sajnálom, hogy elment, nagyon szeretném, ha vezetnénk még együtt műsort, ha összekerülnénk. Mert egyszerűen ez biztos, hogy… vannak olyan dolgok, amiket az élet eldönt. A mi esetünkben is, hogy barátok vagyunk, szeretjük egymást. Ez nem is egyszerűen egy választás. Hanem olyan, mint a szerelem, a sors valahogy összeboronál titeket. Én tényleg nagyon szeretem Majkát. Nekem ez tényleg nagy fájdalom, hogy elment, de majd lesz ez másképp is, bízom benne.

Tehát Tilla még nem adta fel a reményt, hogy később újra együtt dolgozhatnak a TV2-nél régi barátjával.

Új műsorral tér vissza Tilla

Január 22-én indul a TV2 legújabb műsora, a Kincsvadászok. A műtárgy-kereskedő show-ban régi családi ereklyék, értékesnek vagy épp értéktelennek gondolt régiségek keresik új gazdájukat Till Attila műsorvezetésével és a műkereskedő szakma legjobbjaival.