Olyan dolog történt Mikes Annával és Krausz Gáborral, amire nem lehettek felkészülve

Krausz Gábor és Mikes Anna egy éve vállalták fel, hogy menthetetlenül egymásba szerettek. A profi táncos és a híres séf azóta úszik a boldogságban, az életük legszebb pillanataiba pedig nagy ritkán beengedi a széles nagyközönséget is. Így történt ez most is, amikor Szlovénia gyönyörű tájain kalandoztak. A mostani kiruccanás azonban egészen másképp sikerült, mint azt gondolták. Itt nem csak a boldogságban úsztak….

Krausz Gábor Mikes Anna társaságában utazott Szlovéniába (Fotó: SZL)

Krausz Gábor és a háborgó tenger

A szerelmespár egy meseszép tengerparti étterembe látogatott, melynek különlegessége, hogy szó szerint a víz partján áll. Természetesen egy magas beton véd elszeparálja az asztalokat és a tengert, de előfordulnak olyan időjárási viszonyok, amikor még a magas fal sem ér semmit. Hát persze, hogy Krausz Gábor és Mikes Anna egy ilyen időpontban foglalt asztalt!

A híres páros legújabb kalandjáról Krausz Gábor Instagram-oldalán számolt be egy rövid videóban, amelyen azt látjuk, hogy Gábor az asztalnál ülve így szól:

Hogy kell kérni Szlovéniában egy kis sót az ételedhez?

Majd elhallgat és a tenger felé fordul, amelyik ott háborog alattuk, majd a következő pillanatban egy hatalmas hullám átcsapva a betonfalon a fejükre és az asztalukra ömlik. Eközben Krausz Gábor barátnője sikítozik a nem mindennapi élménytől, a séf pedig felnevet...

Krausz Gábor jó adag tengervizet kapott a nyakába (Fotó: Instagram)

Hogy Krauszéknak végül ki kellett-e fizetniük a rendelt vacsorát, arról nincsenek információk, de nagy tétben fogadnánk arra, hogy az étterem tulajdonosai sűrű elnézéskérést követően, inkább visszahívták őket egy szélcsendesebb napra.