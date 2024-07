Mesébe illő pár: Krausz Gábor és Mikes Anna olyanok, mint az első randis szerelmesek

Valódi tündérmesébe történet az, ahogy egymásra talált Krausz Gábor és Mikes Anna. A sztárséf kapcsolata tavaly ért véget kislánya édesanyjával, az énekesnő Tóth Gabival. Ekkor vállalta el, hogy versenyzőként részt vesz a TV2 táncos showműsorában, a Dancing with the Starsban, utólag visszatekintve pedig ez a létező legjobb döntés volt, amelyet csak meghozhatott. Itt ismerte meg a profi táncosnőt, Mikes Annát, akivel előbb csupán a táncparketten, majd a való életben is egy párrá váltak, a szerelem hatására pedig mindketten kivirultak - azóta is csak úgy sugárzik a boldogság mindkettejükről.

Krausz Gábor és Mikes Anna nemrég megejtette legelső közös nyaralását / Fotó: Krausz Gábor

Mivel az utóbbi időben kevesebbet posztoltak a közösségi oldalakon, ezért olyan pletykák ütötték fel a fejüket, hogy már nincsenek is együtt, de erről szerencsére szó sincs, sőt, boldogabbak, mint valaha.

Krausz Gábor nemrégiben egy közös fotót tett közzé kettejükről az Instagram-oldalán, amellyel csakhamar levette a lábáról a követőit.

Mint egy első randis szerelmespár!

- jegyezte meg egyikük.

Nagyon szeretlek mind a kettőtöket. Legyetek ott sokáig egymásnak, és óvjátok ezt a tündérmesébe illő szerelmet

- üzente egy másik rajongó.

Gábor, nagyon jót tett veled Anna, mesébe illő pár vagytok. Maradjatok mindig ilyen boldogok, tiszta szívemből kívánom!

- továbbította jókívánságait egy újabb követő.