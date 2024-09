Hatalmas fordulat jön az időjárásban, nem kell már sokat várni rá

Az elmúlt napok már tényleg ősziesen alakult. Borult és esős volt az idő, ám most végre változás áll be az időjárásban, ennek pedig sokan örülhetnek.

Vasárnap még néhol előfordulhat eső, de a jövőhét elejétől erre kisebb lesz az esély Fotó: Vajda János / Észak-Magyarország

Vasárnap a nap első felében a középső és a keleti felében még előfordulhat eső, zápor; majd mindenhol csökken a felhőzet, és kisüt a nap. Az északi szél nagy területen marad erős. 16-17 fok lesz mindössze - írja legfrissebb előrejelzésében a Köpönyeg.

Ez vár ránk a következő napokban:

Hétfő

Változóan felhős időre van kilátás, időnként napsütéssel. Csapadékra kicsi az esély. Az északi, északkeleti szél sok helyen megerősödik, délután pedig a nyugati régiókban délire vált az áramlás. Délután 14-19 fok valószínű.

Kedd

Napos időre számíthatunk, de a nap második felétől nyugat-északnyugat felől fokozatosan növekedhet a felhőzet. Csapadékra továbbra is csekély az esély. A déli és délkeleti szél helyenként megélénkülhet. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 3 és 9 fok között alakul, de néhol akár 1-2 fokig is lehűlhet (tehát akár talajmenti fagy is lehet már). A csúcshőmérséklet 15 és 21 fok között valószínű.

Szerda

Változóan felhős idő várható, délelőtt több napsütésre lehet számítani. Délután nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, különösen a Dunántúlon. Csapadék csak elszórtan, kisebb záporok formájában fordulhat elő, elsősorban a nyugati országrészben. Az északnyugati szél több helyen megélénkül. A maximum-hőmérséklet 15-20 fok között alakul.