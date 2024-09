Fordulóponthoz érkezett Krausz Gábor és Mikes Anna: ha ezt túlélik, mindent túlélnek

Nem túlzás kijelenteni, hogy az ország egyik legkedveltebb sztárpárja lett Krausz Gábor és Mikes Anna. A profi táncosnő a létező legjobbkor lépett be a sztárséf életébe, akinek a házassága tavaly ért véget Tóth Gabival.

Krausz Gábor és Mikes Anna / Fotó: Archív / Hot magazin

A szerelmesek a Dancing with the Stars során találtak egymásra, majd - újabb kihívás gyanánt - csatlakoztak az Ázsia Expresszhez is. A műsor szeptember 1-jén startolt el, a rajongók pedig azóta is lelkesen szurkolnak kedvenc sztárpárjuknak.

Ha ezt túlélitek, mindent túléltek

- üzente Gáboréknak az egyik kommentelő Instagramon, a legfrissebb közös fotójuk alatt, amelyen a sztárséf szorosan magához öleli és megpuszilja Annát.

Csodálatos pár vagytok, nagyon drukkolok nektek!

- tette hozzá egy másik lelkes rajongó.

Jó látni! Végre egy igazi Férfi és egy igazi Nő!

- áradoztak egy újabb hozzászólásban.