"Jó látni, hogy ilyen jóban maradtatok!" Nem fogod elhinni, kivel fotózták le Krausz Gábort!

Igazán aktív nyarat tudhat a háta mögött Krausz Gábor. A sztárséf életében az elmúlt egy évben hatalmas változás következett be, amióta bejelentették volt feleségével és kislánya édesanyjával, Tóth Gabival, a kapcsolatuk hat év után véget ért. Azóta már mindketten továbbléptek, Krausz Gábor pedig jelenleg nem is lehetne boldogabb szerelme, Mikes Anna oldalán. A profi táncosnővel nemrég ejtették meg a legelső, közös nyaralásukat Szicíliában, a közösségi oldalaikon pedig azt is gyakran megosztják a követőikkel, milyen aktív, nyári hobbikkal töltik épp a szabadidejüket.

Ezúttal nem a szerelmével közös fotóval jelentkezett be Kruasz Gábor / Fotó: Krausz Gábor

A minap Krausz Gábor - aki még korábban arról számolt be, hogy belevágott a wakeboardozásba - nem a szerelmével, hanem Suti Andrással közös képpel jelentkezett be az Instagramon, amely a LupaWake wakeboard központban készült róluk: úgy tűnik, a Dancing with the Stars profi táncosa is úgy döntött, kipróbálja magát ebben a vízi sportban.

Olyan jó látni, hogy Andrissal ilyen jóban maradtatok a Dancing után is. Azért csak óvatosan a vízi sportokkal is

- jegyezte meg az egyik kommentelő, mialatt mások ismételten rámutattak arra, bármennyire megviselte korábban a válás, Krausz Gábor a végén mégiscsak nyert vele.

Csúnya ilyet mondani, de Gábor csak nyert ezzel a válással. Sajnos nem mindenki illik össze, hiába hiszik azt

- jelentette ki egy követő.