Zokogva mesélt gyászáról az Ázsia Expressz sztárja

A Zámbó testvérek komoly ellenszélben indult útnak még március végén, hiszen nem sokan hittek abban, hogy kitartásból és küzdőszellemből jelesre vizsgáznak majd az Ázsia Expresszben. Az első adás után azonban máris csitulnak ezek a hangok. Zámbó Krisztián és Adrián ugyanis óriási elánnal vágtak neki a Fülöp-szigetekről induló embert próbáló őrületnek. Sem a stábnak, sem pedig nekünk nem tűnt fel, hogy Adrián lelkében komoly viharok dúltak.

Zámbó Adrián a gyásza elől "menekült" Ázsiába (Fotó: TV2)

Zámbó Adrián a legjobb barátját veszítette el…

Az első adásban egyértelművé tették, hogy velük igenis számolni kell és nem fogják olcsón adni a bőrüket. Adriánnak pedig akadt édesapján túl egy másik égi segítője is. A legjobb barát, akinek titkon ígéretet tett a fiatal híresség és akinek a temetéséről szinte egyenesen a reptérre indult. Erről a Fülöp-szigeteken beszélt a Borsnak.

– Az én életemben az utóbbi hónapokban nagyon sopk rossz dolog történt. Kezdődött azzal, hogy véget ért a kapcsolatom, de ami a legrosszabb, hogy… Az Ázsia Expressz fotózásra én az egyik legjobb barátom temetéséről érkeztem.

Amikor elkezdtük, én úgy voltam vele, hogy miatta végig csinálom és egy picit elfelejtsem.

A legmélyebb pontokon jut csak eszembe és olyankor összeszedem magam, mert én úgy jöttem el, hogy miatta végig fogom csinálni – mondta könnyeit nyelve a legifjabb Zámbó fivér, akit testvére mindvégig igyekezett támogatni, de belátta, a verseny hevében ez nem mindig sikerült maradéktalanul.

Zámbó Adrián könnyek között mesélt gyászáról (Fotó: Szabolcs László)

„Esténként érződik, hogy támogatásra van szüksége”

– Bevallom, bár tudtam erről, néha megfeledkezem róla, hogy neki ezzel is meg kell küzdenie a verseny közben. Hihetetlenül büszke vagyok az öcsémre, hiszen elképesztő napokon vagyunk túl. Az, ahogy ő rohan bele a feladatokba, engem is felspannol és magával ragad. Napközben nem is látom rajta, hogy milyen kemény lelki küzdelmet vív, de esténként érződik, hogy támogatásra van szüksége, amit én igyekszem is megadni neki – fogalmazott együttérzően Zámbó Krisztián.