Közleményt adtak ki az Ázsia Expresszről, máris megpecsételődött a TV2-es műsor sorsa

Az izgalmak pedig csak egyre fokozódnak mindkét reality-ben. Az Ázsia Expressz sztárpárjai elkezdik a stoppolást és azzal is szembesülnek, mi vár rájuk a kihívásokkal teli feladatok során. Sor kerül az első vitákra is és az is kiderül, melyik páros veszi a legügyesebben az első akadályokat. A Kísértés szerelmesei sem csak a festői szépségű thaiföldi tengerparttal ismerkednek meg, hanem végleg búcsút intve egymásnak kísértőikkel mennek randizni, amely jócskán tartogat meglepetéseket és forró pillanatokat.