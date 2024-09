Horváth Éva teljesen kiborult: „Mi jöhet még?”

Horváth Éva a napokban Instagram-oldalán, 24 óráig elérhető sztoriban számolt be rémes balesetéről, úgy tűnik azonban, hogy a balszerencse sorozat még nem ért véget.

Horváth Éva Bali varázsa ellenére most nehezebb időszakot él meg egészsége miatt (Fotó: Szabolcs László)

Mostanában nincs szerencséje

A modell nemrég arról mesélt követőinek, hogy elképesztően pórul járt, ugyanis úgy sikerült beugrania a medencébe, hogy kórházba került. A probléma a lábával volt, az eset után egyáltalán nem tudta terhelni:

Mint tudjátok, mindig is sok problémám volt a térdemmel, ezért pontosan tudom, hogy milyen egy keresztszalag szakadás, vagy milyen az, amikor részleges szalagszakadásod van. Ez viszont most valami nagyon más. Gyakorlatilag a vádlimtól lefelé megszűnt a lábam létezni és egyáltalán nem tudom terhelni.

Horváth Éva lába olyan lett, mintha égési sérülést szenvedett volna (Fotó: Horváth Éva Instagram-oldala)

Éva bevallotta, hogy egyébként nagyon magas a fájdalomküszöbe, de ez a baleset amilyen kicsi volt, olyan nagy galibát okozott, a fájdalom ezúttal szinte elviselhetetlen. Az egykori műsorvezetőnek öt napja van rá, hogy változás történjen a lábával, utána feltételezhetően további kivizsgálások lesznek szükségesek. A regenerálódás első napjai viszont úgy tűnik, még rontottak is a helyzeten: Éva jégakkut helyezett éjszakára a lábára, ugyan nem közvetlenül a bőrére, mégis olyan tüneteket produkált reggelre, mintha az egész vádlija égési sérülést szenvedett volna: sötétvörös lett és beborították a hólyagok.

Mi jöhet még?

— tette fel a kérdést tehetetlenségében a csinos édesanya, akire ezek alapján mostanában tényleg alaposan rájár a rúd.

Horváth Éva lábán csúnya, fájó hólyagok jelentek meg (Fotó: Horváth Éva/Instagram )

Horváth Éva Lyme-kóros lett

A modellnek nemrég egy családi kirándulás során még kullancsokkal is meg kellett küzdenie: saját magából és kisfiából is el kellett távolítani egy-egy vérszívót. Szerencsére mindez időben megtörtént, így el tudták kezdeni az antibiotikum kúrát, de egy ilyen fertőzés és annak gyógyszerezése azért mindig alaposan meggyötri a szervezetet. Reméljük, Éva egészsége hamar helyrejön és a medencés baleset következményeit, illetve pechsorozatát is végre maga mögött tudhatja.