Megtörte a csendet: Horváth Éva a balesetéről mesélt

Az aggaszt a legjobban, hogy megint elkezdtem sportolni és épp meggyógyult a vállam is. Újfent jógázom, futottam és megvolt ennek az eredménye is, mert elindult a fogyás. Erre most kinyírom a lábamat. Örülök, ha öt nap múlva lábra tudok állni, dehogy mikor fogok tudni újra elkezdeni futni, vagy normálisan sportolni, az jó kérdés. Ezért vagyok a legszomorúbb és igazából a legdühösebb is. Muszáj bosszúsnak lennem magamra, mert én csináltam hülyeséget. Sajnos ezeket már nem igazán lehet kivédeni, a sérülések jönnek és sajnos sokkal rosszabbul regenerálódik a szervezetem, mint fiatal koromban. Nagyon remélem, hogy nem tart megint fél évig, mire helyrejön.