Horváth Éva drámai vallomása: Lyme-kóros vagyok

A 45 éves műsorvezető nemrég egy családi kiránduláson járt gyermekeivel, a jól sikerült kikapcsolódás után azonban nem sokkal furcsa tüneteket kezdett el magán észrevenni.

Horváth Éva súlyos kórral küzd Fotó: Szabolcs László / Hot magazin

Majd jött a sokkoló diagnózis: kiderült, hogy Lyme-kórral fertőződött meg. Horváth Éva emiatt a követőit is óvatosságra intette, hiszen ha nem derül ki időben az igazság, akár még nagyobb baj is történhetett volna. Sőt, még a gyerekeit is veszélyeztette volna.

Horváth Éva hálás a sorsnak, hogy nem a gyerekei lettek betegek

Azt, hogy a sztármami pontosan hogy van, egyelőre nem tudni, de ez egy igen veszélyes betegség, amit csak az ezzel fertőzött kullancsok terjesztenek – írja ki a Metropol.

Képzeljétek Lyme-kóros vagyok. Csak sikerült ettől a nyomorult kis kullancstól elkapnom… Az utóbbi időben nagyon fáradékony voltam és a fejem is sokat fájt. A vörös folt pedig egyértelművé tett mindent. Vigyázzatok magatokra, ha kirándultok! Javaslom, hogy erdei kirándulás (de minden kirándulás) előtt használjatok valamilyen kullancs elleni szert. Mi egyébként anno 3 db kullancsot szedtünk ki magunkból, nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy nem a gyerekekben landolt ez a fertőzött példány

– írta a Facebook-oldalán megosztott bejegyzésében a műsorvezető.