Elárulta, hogy érzi most magát Ponekker Virág

Egy évvel ezelőtt robbant a hír, hogy Ponekker Virágot megcsalta lemezlovas párja. A pletykák szerint megpróbálták megjavítani a kapcsolatukat, de végül mégis a válás mellett döntöttek. Az énekesnő azóta elkezdett bokszolni, és újra rátalált a szerelem, de egy válás mégiscsak megviseli az embert. Az énekesnő éppen ezért úgy döntött, hogy dal formájában kiírja magából az érzéseit.

Sajnos a családi idill sem segített, hogy megmaradjon Ponekker Virágék házassága (Fotó: Facebook/Ponekker Vitrág)

Legújabb szerzeménye a Dráma címet viseli, amit hallgatva egyértelművé válik, hogy tovább lépett korábbi kapcsolatán.

Elég volt ennyi dráma, mindennek meg van az ára. Nehéz napoknak hála,

hogy erősebb lettem mára.

– énekli a refrénben Ponekker Virág, amire a képi világ is ráerősít. Mert a történet szerint egy férfit elrabol, akit először egy autó csomagtartójába tuszkol, majd egy erdő mélyén lévő ház viszi, amit a dal végén fel is gyújt.

Ki lehet Ponekker Virág új szerelme?

Bár sok mindenen ment keresztül az énekesnő, de az utóbbi időben kiderült, hogy nemcsak mentálisan, hanem érzelmileg is készen áll egy új kapcsolatra. A nyár folyamán több képet is megosztott Virág az Instagram-történetében, amelyek arról tanúskodnak, hogy a Nógrád vármegyei Buddha Parkban volt, ahol félreérthetetlenül bújt oda egy ismeretlen férfihez, aki valószínűleg az új kedvese lehet. Arra azonban kínosan ügyelt, hogy a felvételen ne látszódjon pontosan, ki is az az ismeretlen.