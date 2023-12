Újabb magyar sztárpár válik: „Nagyon távol vagyunk már egymástól minden tekintetben”

Júliusban a Bors írt arról elsőként, hogy megcsalás miatt a gyönyörű énekesnő kiadta férje, az ismert lemezlovas útját. És bár két kisfiuk miatt úgy tűnt, Ponekker Virág hajlandó a békülésre, de most hűtlen férje egy posztjában elárulta: eltávolodtak egymástól, válnak!

Tavaly decemberben született meg a második fiuk, most mégis válik a magyar sztárpár Fotó: Facebook/Ponekker Vitrág

Megcsalás miatt válik a sztárpár

Pedig minden olyan szépen indult, mint egy tündérmesében. A gyönyörű és nem mellékesen nagyon tehetséges énekesnő beleszeretett az akkor már híres lemezlovasba. Ponekker Virág és Ács Dániel kapcsolata az első randi után nagyon beindult, rohamléptekkel lépte a szinteket. Hatalmas volt a szerelem, majd az influeszerként is népszerű barna szépség várandós lett. Megszületett első kisfiuk, Milán, majd két éve összeházasodtak, tavaly decemberben pedig világra jött második gyermekük, Levin. De az éjszakában Daniel Nike néven ismert és körülrajongott DJ nem elégedett meg ezzel a családi idillel és intim fotókat küldözgetett több hölgyrajongójának is. Miután sokadjára is lebukott, a kétgyermekes édesanya kiadta az útját. Ekkor a hűtlen lemezlovas, akit felesége rajongói ezután meg is fenyegettek, döbbenetes vallomást tett.

– Akármennyire is fáj kimondani, de ilyen gyönyörű Feleség és két ilyen csodálatos gyermek mellett is képes voltam írásban flörtölni és gusztustalanságokat küldeni magamról több lánynak is – írta Instagram oldalán Ács Dani.

– De ami talán a legdurvább, hogy végem van, ha arra gondolok, hogy ezt azzal az emberrel csináltam meg, aki mindig hitt bennem, a gyerekek előtt kisegített a súlyos crack- és kokainfüggőségemből, és egy semmirekellő drogosból, aki csak a rögökre gondolva hónapokon át összef*sta magát a lejövőn, ő a kezemet fogva egy meseszép életet varázsolt nekem, és megtanította, hogy drogok nélkül is léteznek hétköznapi örömök, amelyeket korábban a sóvárgástól észre sem vettem. Úgy látszik, nekem ez sem volt elég, de akkor már nem tudom, mi lenne valójában az.

A fiatal sztáranyuka később, az új közös képek alapján úgy tűnt, megbocsájtott csalfa férjének. A rajongók is nagyon szurkoltak nekik, de a DJ új posztjában elárulta: nincs békülés, válnak.

„A válás miatt azt gondolom, nem mostanában lesz ilyen csúcskategóriás autóm" – írta fotójához a DJ, ahol egy A kategóriás verdával pózol. Egyik követője meg is jegyezte: pedig annyira drukkolt nekik.

„Nagyon kedves tőled, de sajnos nagyon távol vagyunk már egymástól minden tekintetben" – jött rá a válasz.