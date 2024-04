Bunyóval vezeti le a válás feszültségét a magyar sztáranyuka

Ponekker Virág és férje kapcsolatáról tavaly nyáron írt először a Bors, amikor kiderült, hogy a gyönyörű énekesnő kiadta az ismert lemezlovas útját. És bár a két kisfiuk miatt igyekeztek kibékülni, azonban a hűtlen férj egy poszjában elárulta, hogy eltávolodtak egymástól, és beadták a válókeresetet.

Sajnos a családi idill sem segített, hogy megmaradjon Ponekker Virágék házassága (Fotó: Facebook)

Válás után boksszal vezeti le a feszültséget Ponekker Virág

Általában a bontóperek nagyon megviselik a valófélben lévőket lelkileg és testileg is, ezért Virág úgy döntött, hogy az év kezdetével maga is nyit egy új fejezetet az életében, gyerekeire és magára figyel. Mi is lehetne annál jobb, hogy a felesleges feszültséget és stresszt levezesse az ember, mint egy kűzdősport. Az énekesnő a napokban egy videóban mutatta meg rajongóinak, hogy az elmúlt időszakban mit tanult a bokszedzésen, fizikálisan és mentálisan.

Három hónapja heti háromszor egyedül, gyerekkel vagy kettővel, betegen vagy vasárnap. Óriási erőt ad mindenhez. Utáltam futni, ugrálókötelezni, step padozni, de minden edzésen egy kicsit feszegetve és egyre jobban kitolva a határaimat ezeket is kezdem megszeretni. Pár hónap és belejövök.

– írta Ponekker Virág a bejegyzéséhez.

Az énekesnő rajongói is megfenyegették a hűtlen dj-t

Pedig minden olyan szépen indult, mint egy tündérmesében. A gyönyörű és nem mellékesen nagyon tehetséges énekesnő beleszeretett az akkor már híres lemezlovasba. Ponekker Virág és Ács Dániel kapcsolata az első randi után nagyon beindult, rohamléptekkel lépte a szinteket. Hatalmas volt a szerelem, majd az influeszerként is népszerű barna szépség várandós lett. Megszületett két gyermekük, de az ismert, és körülrajongott dj-nek nem volt elég a boldog családi élet, és intim fotókat küldözgetett több hölgyrajongójának. Miután sokadjára is lebukott, a kétgyermekes édesanya kiadta az útját. Ekkor a hűtlen lemezlovas döbbenetes vallomást tett, ami miatt felesége rajongói meg is fenyegettek.

– Akármennyire is fáj kimondani, de ilyen gyönyörű Feleség és két ilyen csodálatos gyermek mellett is képes voltam írásban flörtölni és gusztustalanságokat küldeni magamról több lánynak is – írta Instagram-oldalán Ács Dani.