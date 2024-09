"Agyrázkódást kapott..." – Vakmerősége miatt érte baleset az Ázsia Expressz sztárját

Ázsia Expressz - Tovább dübörög a verseny a Fülöp-szigeteken, a párosok pedig egyre közelebb kerülnek a tűréshatárukhoz. Mondjuk egyelőre Zsigmond Angi és Mészáros Bende elég jól bírja a kiképzést, bár ahogy ők mondják: terminátorokként kezdtek neki a műsornak. Ez annyit tesz, hogy vakmerően vállalnak be mindent, legyen szó csótányevésről, kígyóvérivásról, vagy éppen megfontolatlanságból elszenvedett sérülésekről. Utóbbiból volt pár...

Az Ázsia Expressz szerelmespárja mindent bevállal Fotó: Szabolcs László

Ázsia Expressz: Mészáros Bende kis híján agyrázkódást kapott

Tudjuk, hogy az Ázsia Expressz nem sétagalopp, de Angi és Bende tapasztalatai alapján nem is biztos, hogy be mernénk vállalni a dolgot. Már csak azért sem, mert a majomagyevéssel és a kígyóvérivással annyira nem szimpatizálunk, de a stoppolás és a szálláskeresés sem lenne a kedvenc feladataink között. A fiatalok viszont élvezik a dolgot. Angi például szinte mindent megenne, mivel az éhséget nem kezeli jól, ráadásul vidéki lány, így egy kis majomagy nem fog ki rajta. Bende már eggyel finnyásabb az elmondása szerint, bár ha fizikai feladatokról van szó, akkor egy kisebb agyrázkódást is bevállalna a győzelem érdekében.

– Én már a 0. napon azért küzdöttem az életemért, mert majdnem éhen haltam. Azon gondolkoztam, hogy hogyan fogjam ki a vízből a halat. Nekem az sem okozna nehézséget, ha majomagyat kéne ennem, vagy kígyóvért innom, vidéki lány vagyok. Az elején ott tartottam már, hogy ráfanyalodok a csótányra, de aztán a Bende mondta, hogy meg ne csináljam, mert nincs több puszi... – kezdte a Borsnak Angi, akitől kedvese vette át a szót. Szerinte ugyanis nem az éhség a legelviselhetetlenebb...

– Nem is az a legnehezebb dolog, hogy nem jutsz élelemhez, hanem mindennek az összessége. Tehát reggel felkelsz és elindulsz stoppolni, majd ha szerencséd van, eljutsz egy bizonyos helyre, ahol meg kell csinálni különböző fizikai, logikai feladatokat. Ehhez párosul a közel 40 fok és a 70-80%-os páratartalom. Fáradtak vagyunk, de tovább kell menni, újra stoppolni, majd szállást keresni. És akkor még látod, hogy mások előbb csíptek el egy autót, te pedig ott állsz még az út szélén... Vagy előbb kaptak tetőt a fejük fölé – mondta Bende, aki pontosan ezért bármire képes, hogy elsőként végezzenek a feladatokkal. Mondjuk Angit sem kell félteni.

Mi úgy indultunk neki ennek a versenynek, hogy terminátorok vagyunk, maximum megsérülünk, összeszedünk pár karcolást... Volt például egy olyan feladat, mikor lámpásokat kellett felrakni, és én megkértem Bendét, hogy dobjon fel a tetőre. Nem volt életem ötlete, mert végig horzsoltam a lábam, leesetem és ahogy ő elkapott, hátravágódott. Nagyon megijedtünk, hogy agyrázkódást kapott, de szerencsére az ijedtség nagyobb volt, mint a baj. Hát, mi ilyenek vagyunk. Vakmerők...

– tette hozzá a szőke szépség.