Döntöttek a nézők: megpecsételődött a TV2 Ázsia Expressz és Majka RTL-es műsorának a sorsa

Vasárnap azaz szeptember 1-én indult útjára az Ázsia Expressz 5. évada, amiben olyan párosok mérik össze ügyességüket, mint Krausz Gábor és Mikes Anna, vagy Till Attila és Stohl András. Akiket az emberek elkísérhetnek a nappalijuk kényelméből olyan tájakra, amik nem feltétlenül tartoznak a közkedvelt turistaparadicsomokhoz, és együtt aggódhatnak, hogy a változatos feladatokban sikeresen helyt álljanak kedvenceik.

Stohl Andrásért és Till Attiláért is szoríthatnak a nézők (Fotó: TV2)

A nézettségi adatok nem hazudnak, az Ázsia Expressz viszi a prímet

A TV2 sikerműsora pedig még mindig megállíthatatlan expresszként száguld, a nézők továbbra is mindennél jobban kíváncsiak a kalandrealiyt-re. Pedig az RTL próbál kapaszkodni ellene olyan régi, akkoriban sikerként elkönyvelt műsorokkal, amiket most élesztettek fel. Vasárnap a botrányosan amatőr Sztárboxot küldték vereségbe az Ázsia Expressz ellen, hétköznapokon pedig egy másik, már elfeledett műsorukat, a Kalandra fal! című "vicces" ühgyességi vetélkedőt. A Kalandra fal! anno Sebestyén Balázs és Vadon Jani párosa miatt lehetett valamennyire nézet, de az utóbbi már nem vállalja a majomkodást, így helyette a csilliárdokért csatornát váltó Majka állt Sebestyén mellett az első adásban. A másodikban Majoros hű társa, Pápai Joci váltotta Balázst, de láthatóan a nézőknek mindegy volt, hogy ki áll az RTL-en a kamera előtt, nem nagyon kapcsoltak oda. A számok makacs dolgok, ugyanis a Nilsen legfrissebb nézettségi adati szerint nemcsak a nyitó napon, hanem az azt követő két napban is az Ázsia Expressz volt a legnézettebb műsor. A vizsgált 18-59 évesek körében a kaland-reality hétfőn 15.6%-os átlag közönségarányt ért el, míg másnapra ez az arány tovább növekedett, mert kedden már 19.3%-os nézettséget ért el, míg ezzel szemben a Kalandra fal! érzhetően érdektelenebb az emberek számára. A számok mellett, a kommentelők is alátámasztják, hogy hiába van két új műsorvezetője az RTL-nek, nem nyerték el a nézők kegyeit.

– Tény, hogy alapból egy unalmas, alja műsor, de amikor meghallom a Majka meg a Joci hangját, kaparom a falat. Balázzsal azért 1 fokkal jobb volt korábban. Annyira alja lett így, miért kell minden idiótából műsorvezetőt csinálni?

Én kb egész nyáron nem néztem tv-t itt a kert, medence, estére fos fáradtan örülök ha beesek az ágyba, de így hogy hamarabb sötétedik, előbb bekerültem a házba, mondom nézzük meg mi megy a tv-be. Kb 20 percet bírtam, mert szekunder szégyenem van. Egy két csipkelődős poén belefér, de hogy folyton alázzuk a másikat, az meg kínosan nevet rajta, nagyon gáz

– írták a kommentelők Majka és Pápai Joci párosáról.