"Szerelmes vagyok!" - Tóth Dávid már az esküvőre készül?

Boldog és szerelmes – Tóth Dávid ezt nem is akarja letagadni. Az Ázsia Expressz tavalyi évadát Kucsera Gábor társaságában megnyerő kajakos már egy ideje vágyott egy igazi társra, de nem kereste görcsösen.

Tóth Dávid és Timi a kezdetektől fogva sok időt töltenek együtt – Fotó: Várady Nikolett / hot! magazin

– Nem mondom, hogy sokáig szingli voltam, inkább úgy fogalmazok, hogy nem volt komoly kapcsolatom – kezdte Dávid a hot! magazinnak. – Ismerkedtem, volt egy rövid kapcsolat a Nagy Ő után. Aztán megint eltelt úgy másfél év, hogy nem volt senkim.

Vágytam a szerelemre, nem adtam fel, de nem dőltem a kardomba, hogy nem találom; nem az volt, hogy otthon búslakodom egyedül. Mert inkább vagyok egyedül, mint egy rossz kapcsolatban.

De aztán az edzőteremben, ahová járt, megismerkedett Timivel egy csoportos órán. Elkezdtek beszélgetni, és hamar kiderült, hogy nagyon hasonlóan gondolkodnak.

– Nem tudnék egyvalamit kiemelni, hogy mi az, ami megfogott benne, bár nagyon csinos, nagyon okos. Mert minden, vagyis az összkép számított. Hogy intelligens, jó a humorérzéke, és az is tetszett benne, hogy ott ismerkedtünk meg, ahol. Sportos, neki is nagyon fontos az egészséges életmód, ahogy a család is; azonos az értékrendünk! Mindketten társasági emberek vagyunk, szeretünk baráti összejöveteleket rendezni vagy éppen részt venni rajtuk. Szóval, nagyon hasonlóan látjuk a világot.

„Adta magát az összeköltözés”

Mivel Timi és Dávid is úgy érezte, hogy komolyak az érzéseik, nem vártak sokat az összeköltözéssel: 2-3 hónap után már meg is tették ezt a minden pár számára sarkalatos lépést.

– Ahogy megismerkedtünk és beszélgetni kezdtünk, kiderült, hogy 500 méterre lakunk egymástól; nagyon vicces volt! – árulta el a kajakos. – Sokat voltunk együtt már a kapcsolatunk elejétől, amikor pedig már minden este együtt aludtunk, adta magát az összeköltözés, és nem bántuk meg. Nyolc hónapja vagyunk együtt, ami sok idő, főleg annak tudtában, hogy bár a leghosszabb kapcsolatom eddig hat évig tartott, de ennek már nyolc éve!

Timivel nagyon jól megvagyunk együtt, szépen lépjük a szinteket együtt, boldog vagyok! Jó érzés kimondani, hogy szerelmes vagyok!

Tóth Dávid számára a szülei a példa

Az őszinte vallomás után arról kérdeztük az olimpikont, hogy milyen Tóth Dávid, amikor szerelmes.