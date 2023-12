"84 év alatt egyszer sem veszekedtünk" – állítja a világ egyik legidősebb házaspárja

Minden bizonnyal nem csak a hosszú élet titkáról, de a hosszú és boldog házasság titkáról is sokat tudna mesélni a 102 éves Tim Walter és neje, a 103 esztendős Dorothy. Igen, a brit pár már a századik születésnapon is túl van, ráadásul életük nagy részét egymás mellett töltötték, méghozzá – saját bevallásuk szerint – a lehető legnagyobb békességben. Már ami kettejük cseppet sem rövid életét illeti, szerelmüket ugyanis bizonyos értelemben a II. világháborúnak köszönhetik: 1939-ben egy katonai repülőgépgyárban találkoztak először, és szinte azonnal egymásba is szerettek. Három évvel később, a tomboló háború közepette, 1942-ben házasodtak össze. Mint elárulták: a megismerkedésük óta eltelt 84 év alatt egyszer sem veszekedtek.

Dorothy és Tim a II. világháború elején ismerkedett meg Fotó: Chris Delmas / SWNS / Northfoto

A pár egyébként egy gyümölcsgazdálkodást vezetett, ami nagyban hozzájárulhatott az egészségükhöz. Beszédes, hogy Tim 95 éves koráig bátran volán mögé ült, ráadásul egészen tavalyig a saját otthonukban éltek – ekkor érezték csak úgy, hogy már jobb, ha ápolók veszik őket körül, és egy idősotthonba költöztek.

Hosszú életük kapcsán egyébként Dorothy nevetve csupán azt mondta:

Nem gondoltuk, hogy eddig fog tartani!

A pár egyébként Nagy-Britanniában rekordernek számít. Ugyan van egy másik házaspár, Allan és Dorothy McDowell, akik 82 éve házasok, azaz 304 nappal megelőzik a Walter házaspárt, Tim és Dorothy azonban idősebb náluk, így ők a korelnökök a szigetország idős párjai közt – írja a Mirror. Sőt, biztosak vagyunk benne, hogy az egész világon nincs sok pár, aki megelőzi őket.

Nikki Cross, annak az idősotthonnak a vezetője, ahol Timék élnek, így nyilatkozott:

– Megtisztelő, hogy olyan párról gondoskodhatunk, akik ilyen régóta házasok.