Új szerelméről mesélt az egykori Nagy Ő: „Véletlenül botlottunk egymásba”

Tóth Dávid 2021-ben vállalta, hogy tévéműsor keretein belül keresi a hozzá illő nőt. Laurára esett a választása, ám hamar kiderült, mégsem illenek össze, így külön utakon folytatták. Csak most, közel három évvel később vallott először párkapcsolatról. A Borsot néhány részletbe be is avatta.

Tóth Dávid néhány éve Nagy Ő-ként kereste a párját, akibe végül véletlenül botlott bele (Fotó: TV2)

Tóth Dávid: „Biztos lábakon áll a kapcsolatunk"

– Most már elárulhatom nektek, immáron fél éve alkotunk egy párt Timivel – újságolta el közösségi oldalán Dávid, aki eddig rendkívül titokzatos volt az új barátnőjét illetően, ám az Exatlon sztárja most a Bors felkeresésére mesélt egy kicsit a kapcsolatukról.

– Tulajdonképpen eddig sem titkoltuk, hogy együtt vagyunk, de el kellett jutnunk egy bizonyos szintre, hogy ne csak a barátok és a család tudjon rólunk. Fél év után kijelenthetem, hogy biztos lábakon áll a kapcsolatunk, azonban továbbra sem szeretnék túl sokat megosztani a kapcsolatunkról – szögezte le a világbajnok, olimpiai ezüstérmes magyar kajakozó, aki a kezdetekről azért elárulta:

Egyikőnk részéről sem volt ez egy tudatos párkeresés. Véletlenül botlottunk egymásba.

− Ugyanabba az edzőterembe jártunk, a csoportos órákon többször találkoztunk. Mindig jó a hangulat, beszélgetünk egymással, és valahogy kialakult, hogy Timivel különösen jól megértjük egymást. Végül decemberben elhívtam randizni, és onnantól már magától alakult minden.

Dávid és Timi nemrég egy mozipremieren jelent meg együtt

(Fotó: Instagram)

„Még egyetlen vitánk sem volt"

Ráadásul igencsak gyorsan alakult, két hónap járás után már az összeköltözés mellett döntöttek.

– Szinte mindig együtt voltunk, ezért nem láttuk akadályát, hogy össze is költözzünk. Már négy hónapja, hogy együtt élünk. Mondják, hogy lakva ismerszik meg az ember. Nálunk nagyon hamar kiderült, hogy abszolút működik a dolog, még egyetlen vitánk sem volt! Mindent meg tudunk beszélni higgadtan egymással.

A párkapcsolatokban gyakori vitatéma a rendrakás, a házimunka. Náluk ez sem akadályozó tényező.

– Mindketten nagyon rendszerető emberek vagyunk, nincs feszülés ebből, hogy egyikőnk halogatná a házimunkát – ismerte el a magát korábban az Ázsia Expressz-ben is kipróbáló Dávid, aki nagyon várja, hogy idilli kapcsolatukat álomnyaralással ünnepeljék meg, ám sporttal kapcsolatos elfoglaltságai miatt erre csak ősszel kerülhet sor.