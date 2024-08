Indul a Sztárban Sztár All Stars: Lékai-Kiss Ramóna elképesztő dekoltázst villantott - Fotó

A TV2 egy nagyszabású sajtótájékoztatón jelentette be kedd délelőtt, hogy ki az a 24 énekes, akik versenybe szállnak az ország legsokoldalúbb előadója címért. Szeptember 7-én indul ugyanis a Sztárban Sztár jubileumi évada, a Sztárban Sztár All Stars, olyan sztárokkal, akik már a korábbi évadokban is bizonyítottak.

Fotó: TV2

Akik a kiváló szórakozást idén garantálják, a női előadók közül: Keresztes Ildikó, Oláh Ibolya, Király Linda, Tóth Gabi, Tolvai Reni, Gubik Petra (az egyetlen női nyertes), Völgyesi Gabi, Sári Évi, Cserpes Laura, Opitz Barbi és Orsovai Reni, de nagy meglepetés a Puskás Peti és Dallos Bogi házaspár szereplése is.

A Puskás-Dallos házaspár is részt vesz a Sztárban Sztár All Stars idei évadában (Fotó: Bánkúti Sándor)

Peti mellett a férfiak közül szintén örömmel vállalta újra a szereplést: Pál Dénes, Vastag Tomi, Hevesi Tamás, Oláh Gergő, Emilio, Szabó Ádám, Kiss Ernő Zsolt, Sipos Tomi, Zámbó Krisztián, Péter Srámek és, "Trap kapitány"

Az már kicsivel korábban kiderült, hogy a Sztárban Sztár All Stars zsűrijében idén Lékai-Kiss Ramóna, a nagy visszatérő Liptai Claudia, Hajós András és Stohl András foglalnak helyet (utóbbi már versenyzőként is kipróbálta magát, és szerinte emberfeletti az a munka és energia, amit a versenyzők beletesznek egy-egy produkcióba).

Lékai-Kiss Ramóna egy lélegzetelállító, pink szettet választott a nagy bejelentés napjára, és úgy tűnik, egy kicsit melege is volt benne!

Lékai-Kiss Ramóna bombaformában pózolt a vörös szőnyegen (Fotó: Bánkúti Sándor)

