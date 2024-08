Hatalmas bejelentés! Ikonikus zsűrivel indul a Sztárban Sztár All Stars

10., jubileumi évadával érkezik a TV2 nagysikerű műsora, a Sztárban Sztár, amelynek idén rendhagyó, eddig még sohasem látott változatát kísérhetik nyomon heteken át a nézők. A Sztárban Sztár All Starsban jönnek az eddigi évadok legendás versenyzői, és visszatérnek az ikonikus zsűritagok is. Az ítészek székeiben több éves kihagyás után újra helyet foglal Liptai Claudia és Hajós András, akiket a produkció első szériáiban láthatott a közönség, a 8. és 9. évadból Lékai-Kiss Ramóna, és Stohl András is, aki nemcsak zsűritagként, de versenyzőként is szerepelt korábban. Az ország házibulija a premier hétvégén egyből dupla élő show-val indul, szeptember 7-én és 8-án, szombaton és vasárnap is várja Tilla a nézőket a képernyők elé.

A Sztárban sztár All Stars szeptember 7-től látható a TV2-n (Fotó: Nánási Pál)

A Sztárban Sztár All Stars nyitó adásában 24 énekes mutatkozik be

A 2013-ban indult műsor eddigi 9 évadában számtalan versenyző bizonyította, mennyire tehetséges átalakuló művész. Meghökkentő produkciókból és vicces pillanatokból egészen biztosan most sem lesz hiány. Az énekesek rengeteg felejthetetlen pillanatot okoztak már eddig is a nézőknek és a zsűritagoknak egyaránt, és a különleges, jubileumi évadra összeállt ítészek már most tűkön ülnek, és várják az elképesztő színpadi show-kat.

– Hatalmas büszkeséggel tölt el, hogy sikerült megvalósítanunk az All Stars évadot.

Megtisztelő a TV2 számára, hogy ennyi elismert előadó csatlakozott hozzánk, eddig még nem volt példa arra, hogy 24 énekes mutatkozzon be a nyitó adásokban.

– A műsor különböző korszakaiból érkező zsűritagokról nem is beszélve, akiknek neve szintén garantálja, hogy egy rendkívül szórakoztató produkcióval várjuk a nézőket – kezdte Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója, akitől a zsűritagok vették át a szót.

Liptai Claudia szerint a műsor mindig tartogat meglepetéseket (Fotó: TV2)

Nagyon sokféle műsort készítettem életem során, de úgy gondolom, hogy a Sztárban sztár azon különlegesek közé tartozik, ami egyedi, ami semmihez sem fogható, mert mindig tartogat meglepetéseket.

– Ebben a produkcióban az előadóknak mindig nagyon bátornak és ügyesnek kell lenniük, és biztos vagyok benne, hogy az új formátum még több kihívást, izgalmat fog hozni, hiszen tömeges sztárparádéról beszélünk, akik maguk is újabb sztárokat fognak alakítani a színpadon – mondta el Liptai Claudia, akitől a korábban már mellette helyet foglaló Hajós András vette át a szót.