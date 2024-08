Döbbenetes változás: így néznek ki most a Sztárban Sztár eddigi győztesei

Szeptember 7-én 10. jubileumi évadával érkezik a TV2 nagy sikerű műsora a Sztárban Sztár, amelynek idén rendhagyó, eddig még sohasem látott változatát kísérhetik nyomon heteken át a nézők.

A Sztárban Sztár All Stars versenyzők között feltűnnek az eddigi évadok legendás versenyzői, és visszatérnek az ikonikus zsűritagok is. Az ítészek székeiben több éves kihagyás után újra helyet foglal Liptai Claudia és Hajós András, akiket a produkció első szériáiban láthatott a közönség, a nyolcadik és kilencedik évadból Lékai-Kiss Ramóna, és Stohl András is, aki nemcsak zsűritagként, de versenyzőként is szerepelt korábban.

Az idei évad különlegessége, hogy azok az énekesek térnek vissza, akik egyszer már sikeresen bizonyítottak a korábbi évadokban.

— Hatalmas büszkeséggel tölt el, hogy sikerült megvalósítanunk az All Stars évadot.

Megtisztelő a TV2 számára, hogy ennyi elismert előadó csatlakozott hozzánk, eddig még nem volt példa arra, hogy 24 énekes mutatkozzon be a nyitó adásokban.

A műsor különböző korszakaiból érkező zsűritagokról nem is beszélve, akiknek neve szintén garantálja, hogy egy rendkívül szórakoztató produkcióval várjuk a nézőket – nyilatkozta Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója.

A TV2 házibulija az évadok során rengeteg izgalmat és drámai pillanatot tartogatott. Elég csak arra gondolni, amikor 2020-ban Szabó Ádám és Tóth Andi úgy versenyeztek egymás ellen, hogy nem sokkal a műsor előtt szakítottak. Végül Ádám lett a győztes, Andi pedig a második. Az is jellemző volt a műsorral, hogy nyolc évadon keresztül csak férfi versenyző tudott nyerni, ezt a hegemóniát Gubik Petra törte meg 2023-ban.

