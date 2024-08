Átverték Szily Nórát, olyat tesz most a tévés, amire nem sokan számítottak

Szily Nóra szó szerint kitanulta az építés, vagy inkább tatarozás művészetét és úgy döntött, teljesen egyedül vég bele imádott parasztházának külső szigetelésébe, miután kiderült, hogy az épület csúnyán ázik. Az ismert tévés be is avatta követőit a történetbe és a folyamatokba is. Posztjában igen szórakoztatóan adja elő azt az irdatlan melót, amibe belevágott.

Szily Nóra háza javításra szorul (Fotó: Máté Krisztián)

Átverés

Szily Nóra közösségi oldalán osztotta meg, hogy mi történt pontosan az álomházikóval, valamint azt is, hogy hogyan zajlik az "átalakítás". Facebook-oldalán leírta, hogy éppen hét évvel ezelőtt talált rá álmai otthonára, egy 120 éves parasztházra. A vétel után azonban nem várt meglepetés fogadta. A ház ugyanis ázni kezdett, pedig az eladó azt állította neki, hogy az ingatlan szigetelve van. Lakni továbbra is tud a házban, ami nem dohos, de a leszögezte, hogy ennek ellenére minél előbb orvosolni kell a bajt. Nóra ezek után megkeresett egy vályogház szakértőt, és végül úgy döntött, maga kezdi el a ház rendbetételét, és neki is látott a kemény munkának.

Szily Nóra lassan, be biztosan halad a munkával

Leírta, hogy eddig még azt sem tudta, mi az a kőműves kalapács, valamint vésőgépet is most használt először életében, melyet a szomszédja adott neki kölcsön. Mondhatni kőművessé avanzsált három nap alatt. És bár minden tagja sajog a kemény munkától, lassan, de biztosan halad előre a ház falának bontásával.

A műsorvezető egy videón meg is mutatta, hogy halad a melóval: