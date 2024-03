Szily Nóra szakított titokzatos szerelmével

Szily Nóra világ életében igyekezett megóvni a magánéletét a kíváncsi szemek elől, a privát szférájába csak nagyon keveseket engedett be. A változás ebben a tekintetben akkor következett be, amikor két évvel ezelőtt, 57 éves korában, hosszú szünet után végre rátalált a szerelem. A boldogságát ugyanis képtelen volt magában tartani, ezért úgy döntött, hogy megosztja a jó híreket a közösségi oldalain. Nóra azonban itt is nagyon óvatosnak bizonyult, a szerelmét nem mutatta meg a nagyközönségnek.

Szily Nóra pontosan tudja, hogy milyen veszélyeket rejt a közösségi oldalakon való kitárulkozás (Fotó: Czerkl Gábor)

„Valaki” a nagy Ő

Az újságírónő nagyon szellemes formáját választotta annak, hogy be is mutassa a választottját, meg ne is. A szerelméről kizárólag olyan fotókat mutatott, amin a férfi keze látszik, illetve „Valakinek” nevezte a posztjaiban. Szily Nóra a szíve választottját egyébként egy társkeresőn találta meg.

– Csak úgy megtörtént, ott volt a házban, és nagy természetességgel simultunk össze. Hagytam átélni az érzést. Olykor figyeltem, de nem hiszed el, nyolc hónapja egy hangos szó nem hangzott el köztünk. A kutyáim nagyon fontosak nekem, velük is rögtön megtalálta a hangot! – mesélte az újságírónő Kadarkai Endre műsorában, és nemsokra rá fotót is posztolt kettejükről. A képen jól látszik „Valaki” keze.

Sajnos vége lett

Szily Nóra és a kedvese két évet töltöttek együtt. Hogy pontosan mikor és miért ért véget a kapcsolat, arról szemérmesen hallgat az újságíró, aki viszont fontosnak érezte, hogy ne csapja be a követőit, ezért őszintén leírta, mit érez:

– ELJÖTT A PILLANAT! Kedveseim. Nagyon sokan kérdezitek hetek óta, mi van a Valakivel? Majd' két éve vallottam 50+- osan a boldogságról, amire rátalálni véltem. Írtátok: én vagyok a REMÉNY. Meghatott és felelősséget is vállaltam érte. Ma is tenni szeretném! Ezért az őszinteségem most is! (...) Őrzöm a szép emlékeket, levonom a tanulságokat, és haladok tovább. (...) És egyszer majd nem Valaki jön, hanem AKI.”