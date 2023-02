„Hagytam átélni az érzést” – Interneten találta meg a szerelmet Szily Nóra

Szerelméről mesélt Szily Nóra, aki nagyon boldog, hiszen kedvesével nemcsak nagyon jól megvannak, de már össze is bútoroztak.

Csak úgy megtörtént, ott volt a házban, és nagy természetességgel simultunk össze. Hagytam átélni az érzést. Olykor figyeltem, de nem hiszed el, nyolc hónapja egy hangos szó nem hangzott el köztünk. A kutyáim nagyon fontosak nekem, velük is rögtön megtalálta a hangot!

– mesélt fantasztikus szerelemre találásáról Szily Nóra Kadarkai Endre műsorában. Ugyan azt elismeri, hogy internetes társkeresőn találták meg egymást, de nem kívánja felfedni társa kilétét továbbra sem, így kedvesét ezúttal is Valaki-ként definiálja – írja a Metropol.

Nem unatkozunk! A múltkor például csaptunk egy BKV-napot. Csak sodródtunk, jöttünk-mentünk az országban, ahogy adta magát a dolog, nem kellenek a puccos utazások, a luxus, ha azzal vagy, akivel szeretnél lenni

– folytatta Szily, akinek 2019-ben halt meg az édesanyja, akit évekig gyászolt.

– Nem vagyok ezoterikus alkat, de volt itt az ünnepek tájékán, amikor azt éreztem, hogy ott van ő is velünk. Szinte éreztem a jelenlétét. Ekkor azt is tudtam, hogy biztos örülne. Örül. Mint ahogyan a tesóim is velem együtt boldogok – mondta Nóra.