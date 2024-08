Stana Alexandra elárulta: ez a pasi jön be neki a legjobban

Egyre több magánéleti titkáról rántja le a leplet Stana Alexandra. A táncosnő július végén vendégeskedett Lékai-Kiss Ramónánál a TV2 Titkok Ramónával című podcastban, ahol elárulta többek között azt, hogy jelenleg a szinglik táborát erősíti, és hogy ezt egyáltalán nem bánja, hiszen végre van ideje saját magára, no meg a rengeteg munkájára.

Stana Alexandra nem bánja, hogy jelenleg nincs párja (Fotó: Archív)

Stana Alexandra választottja

A Dancing with the Stars üdvöskéjének még a követőire is sikerült időt szakítania az elmúlt napokban: a közösségi oldalán tehettek fel kérdéseket Alexandrának, aki a 24 óráig elérhető történetében válaszolta meg ezeket.

Volt, aki arra volt kíváncsi, hogy Győrfi Dániel, Árpa Attila, Iván Bence és Marics Peti után ki lenne az a híresség, akivel szívesen táncolna a Dancingben. Alexandra viszont úgy döntött, hogy valóban a szívére teszi a kezét, és elárulja, hogy ki lenne az az úriember, akivel a legszívesebben felszántaná a parkettet.

Ryan Gosling jó lesz!

– írta, amihez egy szexi képet is csatolt a színészről.

A táncosnő a világhírű színésszel táncolna a legszívesebben - Fotó: Instagram/Stana Alexandra

Semmit sem változtatna

Azt is megkérdezték a gyönyörű táncosnőtől, hogy milyen szuper képességet választana magának. Mivel Szandinak rengeteg elfoglaltsága van – gondoljunk csak arra, hogy mennyi táncórát tart, milyen sok fellépésre jár, amiket hosszú próbafolyamatok előznek meg és mennyi televíziós forgatáson vesz részt –, egyértelmű volt a válasza.

Megkönnyítené az életem, ha tudnék teleportálni.

Ennek ellenére a táncosnő sosem panaszkodik, hiszen imádja a munkáit, s mindig azt mondja, hogy majd egyszer biztosan lesz ideje kipihennie magát, de amíg bírja a tempót, száz százalékosan pörög. Ez a pozitív hozzáállás jellemzi az életét, ezért arra a kérdésre, miszerint ha lenne lehetősége változtatnia a múltján, mit tenne másképp, a következőt válaszolta: