"Gyilkos a mosolyod!" – Nem akármilyen forgatásról jelentkezett be Stana Alexandra

Lapunk is beszámolt már arról korábban, hogy nagyszabású, romantikus, zenés vígjáték készül Demjén Ferenc legnagyobb slágereivel, Hogyan tudnék élni nélküled címmel, amely a 90-es évekbe repít majd vissza. Mindamellett, hogy a nézők a mindenki által ismert és kedvelt dalokkal találkozhatnak a filmben, még egy elképesztő szereplőgárda is garantálni fogja a felhőtlen szórakozást. A szereplők közt feltűnik majd, többek közt, Ember Márk, Törőcsik Franciska, valamint Marics Peti, aki a zenészkarrier és műsorvezetés mellett most először egy nagy volumenű mozifilmben is kipróbálhatja magát színészként, de a profi táncosnő, Stana Alexandra is színesíti majd a szereplőgárdát.

A forgatásról jelentkezett be Stana Alexandra / Fotó: Szabolcs László

Micsoda nap! Hogyan tudnék élni nélküled film🎥✅!

- jelentette be Instagram-oldalán a táncosnő, mialatt néhány fotót is megosztott a balatonföldvári helyszínről, a rajongói őszinte örömére.

Már nagyon kíváncsi leszek erre a filmre, főleg, hogy a két kedvenc és nagyon profi táncosom is benne lesz: te és Katica

- jegyezte meg izgatottan Stex egyik követője.

Még mindig gyilkos mosolyod van!

- tette hozzá egy másik rajongó, ezzel pedig nehéz is lenne vitába szállni.

Az már most bizonyos, hogy a forgatás remek hangulatban telt a táncosnő számára, Stana Alexandra pedig a korabeli stílushoz igazodó ruhákban, frizurával és sminkkel is csak úgy sugárzott.