Kiderült a titok: ez volt Marics Peti és Stana Alexandra között

A TV2 Play-en tíz héten át jelentkezik be Lékai-Kiss Ramóna, aki minden epizódban egy-egy hírességet mutat be, megvizsgálva életük kihívásait, sikereit, kudarcait és azokat a pillanatokat, amelyek formálták őket. Mindegyik rész kalandos utazást ígér a hírnév mögött, hogy jobban megértsük és megismerhessük azokat a hazai hírességeket, akik az életünk részévé váltak. A korábbi adásokban beszélt már Tóth Gabi a válásáról, Tilla az alkoholfüggőségről, Szabó Zsófi a hírnévről, Caramel a hűtlenségről, Papp Szabi a bulizásról és L.L. Junior a jövőjéről. A TV2 Titkok Ramónával következő, hetedik epizódja szerda délután 14 órától lesz látható a TV2 Play oldalán, ahol Stana Alexandra mesélt kendőzetlen őszinteséggel.

Stana Alexandra Marics Petiről való kapcsolatáról is beszélt a TV2 Titkok Ramónával című podcastben (Fotó: TV2)

A kérdés, ami a legjobban érdekli az embereket

A táncosnő 2023-ban ismerkedett meg Marics Petivel a Dancing with the Stars legutóbbi évadában, ahol második helyen végeztek. Hogy pontosan mi volt köztük, arról így nyilatkozik:

Nehéz megmagyarázni, mert annyira éreztük egymás energiáját, hogy ezért működött ez az egész.

Stana Alexandra bevallotta azt is, hogy rengeteg bennük a közös:

Szerintem sok mindenben hasonlítunk egymásra lélekben, a belső lelki világunk nagyon egymásra talált. Ez egy olyan különleges partneri kapcsolat, ami a táncban teljesedik ki.

Korábbi férjével nem működött

A beszélgetés során Rami rákérdezett Alexandra korábbi férjével való kapcsolatára is, amelyről bevallotta, hogy nem úgy alakult, ahogy elsőre gondolták.

Nagyon szerettem a Gyurit, nagyon komolyan gondoltam az egészet, szerintem ő is. Nem volt kérdés ennyi év után, hogy ki mellett van a helyünk, mind a kettőnknek. Nagyon sok pletyka és nyilatkozat volt ezzel kapcsolatban, amibe akkor se akartam beleállni, meg most sem, itt egész egyszerűen… csodálatos volt az esküvőnk, de az azt követő pár hónapban teljesen elcsúsztunk egymás mellett.

A táncosnő jelenleg szingli, de mint mondja, egy cseppet sem bánja, mert jól van.

− Szükségem volt rá, hogy egy kicsit egyedül legyek, mert nagyon keveset voltam egyedül. Valahogy nem is fér bele, hogy sokat foglalkozzak most ezzel, talán nem is véletlenül.

A teljes beszélgetés szerda délután 14 órától lesz elérhető a TV2 Play oldalán.