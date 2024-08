Opitz Barbinak elege lett, beperli zaklatóját

Nem várt helyről érte méltatlan támadás Opitz Barbit. Alkalmi táncosa egy videóban kiabált rá kígyót-békát, miután a fiatal énekesnő és az új menedzsmentje úgy döntött, nem adnak számára több lehetőséget. Barbi részletesen nem szeretne reagálni a Roki művésznéven futó fiatalember szavaira, mert méltatlannak érzi minden szavát, de a Borsnak elárulta, nem tűri tovább sem a rágalmakat, sem pedig az őt és családját ért folyamatos zaklatásokat. Feljelentést tesz önjelölt táncosa és barátja ellen.

Opitz Barbi feljelentést tesz egykori barátja ellen. Fotó: Nagy Zoltán

Opitz Barbi: „Láttam benne a lehetőséget és meg is adtam neki...”

– Mélységesen felháborít, amit Roki abban a förtelmes videóban mond. Zagyvaságokat beszél, ezért nem is térnék ki külön az állításai igaztalanságára.

Maradjunk annyiban, hogy én a kisujjamat nyújtottam neki, de ő a karomat akarta!

– Valóban kapott néhányszor lehetőséget tőlem arra, hogy mögöttem táncoljon egy-egy fellépésen, de tegyük azért tisztába a dolgokat. Ő nem volt az én hivatalos táncosom, csak valaki, akiben egykor láttam lehetőséget és meg is adtam neki – kezdte lapunknak Opitz Barbi, aki azzal is tisztában van, hogy mi váltotta ki irányába a srác haragját. Ugyanakkor hozzátette, semmiféle ártó szándék nem állt a döntés mögött, hogy nem kíván többet együtt dolgozni Rokival.

Opitz Barbi utoljára beszélt a méltatlan esetről. Fotó: Szabolcs László

„Közölte, hogy támadni fog és meg is tette”

– Az, hogy a jövőben nem szeretnék táncosokkal dolgozni a produkcióimban, egy szakmai döntés és az ég világon senkit sem akartam ezzel megbántani. Az új menedzserem és én is úgy láttuk jónak, ha a megújulás jegyében változtatunk a csapatunk összetételén, de ez nem azt jelenti, hogy bárki, aki korábban a produkcióban szerephez jutott, ne lenne elismerve. Sajnos Roki a jelek szerint nem értette meg a miérteket és zaklatni kezdett engem, a családtagjaimat és a barátaimat és a menedzseremet is. Tudtuk, hiszen közölte, hogy támadni fog és meg is tette – magyarázta Barbi, aki végül arra a döntésre jutott, hogy nem tűr tovább. – Valójában nem hagyott más választást, mint hogy feljelentést tegyek. Zaklatásért és persze a videó miatt becsületsértésért és hitelrontásért is elindítjuk az eljárást – zárta le a témát egyszer és mindenkorra Opitz Barbi.