Szent a béke! Opitz Barbi visszatalált a családjához

Az énekesnőnek nem volt túl egyszerű az utóbbi időszak, de akár úgy is fogalmazhatunk, hogy összedőlt körülötte a világ. Opitz Barbi ugyanis arra kényszerült, hogy a szerelme miatt háborúzzon a családjával, ám most úgy tűnik, hogy a toxikus párkapcsolat elengedésével, visszatalált a szeretteihez is.