Kapkodnak a levegő után Opitz Barbi rajongói: fullasztóan dögös képet mutatott

Opitz Barbi nevét sokáig viharos kapcsolata miatt hallhattuk, ám mostanában szereti inkább szexi képeivel felhívni magára a figyelmet. Az énekesnő Instagram-oldalán gyakran oszt meg magáról dögös felvételeket, amelyeket követői imádnak.

Fotó: Nagy Zoltán

Barbi most is egy szexi képpel jelentkezett: mélyen dekoltált, sárga színű ruhában fotózta magát - és valljuk be, nehéz máshová nézni, mint kerek melleire. Rajongói elhalmozták bókokkal a kommentszekcióban a csinos énekesnőt:

Igazi bombázó vagy

- írta egyikük.

Szexi vagy nagyon

- értett egyet egy másik.