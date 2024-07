Férjhez ment a Next Top Model Hungary sztárja: elárulta, mikor jöhet a baba

A Next Top Model Hungary versenyzője, Szaniszló Kitti a modellkedés mellett végül a kamera másik oldalán helyezkedett el, sőt a szerelem is rátalált munka közben, hiszen kedvese, Ádám is a fotós-videós szakmában tevékenykedik operatőrként. Kitti csak július elején mutatta meg az Instagram-oldalán az eljegyzési gyűrűjét, de a pár néhány napja már egybe is kelt. A nagy napról most lapunknak is elárult néhány részletet.

Férjhez ment a Next Top Model Hungary sztárja, elárulta mikor jöhet a családalapítás (Fotó: TV2)

A TV2 sztárja nem vágyott hatalmas habos-babos esküvőre, csak az volt számára a legfontosabb, hogy azok vegyék körbe, akiket a legjobban szeret:

Tökéletes volt az esküvő, szűk körben tartottuk, körülbelül 40 fővel. Nem szerettünk volna sok vendéget, csak azokat, akik igazán közel állnak hozzánk. Miskolcra szerveztük, mert én ott éltem korábban és úgy gondoltuk, hogy a család miatt kényelmesebb lenne, mert kisbabák is vannak, így jobbnak láttuk, ha nem kell utazniuk. Egy nagyon szép teraszos, kertes helyszínen volt, és minden olyan lett, ahogy elképzeltük.

Persze, mint minden lánynak, neki is nagyon fontos volt az esküvői ruha, de szerencsére sikerült olyat találnia, ami mindenkit levett a lábáról:

− A ruhámat Leya Couturenek köszönhetem, őt már kicsit régebb óta is ismertem és kinéztem nála egy ruhát, szóval úgy mentem oda, hogy azt szeretném. Aztán persze még mutatott párat, azokat fel is próbáltam, de amikor azt felvettem, akkor mindenki, aki ott volt, elérzékenyült, és mindketten azt éreztük, hogy ez az igazi. A férjem persze csak a ceremónián látta először, de ott is mindenki odáig volt érte. Ezen kívül volt még egy ruhám, egy kis szűk, elegáns fehér ruha, amit úgymond köztesnek vettem csak át, utána pedig természetesen a menyecskeruhám, ami egy piros, pörgős, fodros ruha volt, imádtam. Mindegyik a lehető legtökéletesebb volt, szebbet el se tudtam volna képzelni – árulta még el.

A Next Top Model Hungary sztárja a terveit is elárulta

Kitti azt is elárulta, hogy mit terveznek az elkövetkezendő időszakban, illetve hogy milyen nászutas terveik vannak:

− Majd nászútra is tervezünk menni, de még nem tudjuk, hogy hova. Egyelőre még visszatérünk kicsit a munkához és kiélvezzük még ezt a pár napot így az esküvő után, de azután mindenképpen elutazunk.