Távozásáról beszélt a Borsnak a TV2 sztárja: „Lezártam ezt a fejezetet az életemben”

Tovább fokozódott a feszültség ezen a héten is a Next Top Model Hungary versenyzőinek villájában. Sőt, már nem csak a szálláshelyükön kapnak össze a lányok, mindenhová viszik magukkal indulataikat. Ami viszont már a szigorú zsűritagoknak is feltűnt, és nem nézik jó szemmel az elfajult vitákat, amik elvonják a feladatok teljesítéséről a modellek figyelmét. Mostanra pattanásig feszült a helyzet a versenyzők közt, nagyon nehezen bírják a rájuk nehezedő nyomást és az egyre súlyosabb mértékű áskálódást. A helyzet olyan szinten elmérgesedett, hogy az egzotikus származású Hawa fel is akarja adni a versenyt.

A Next Top Model Hungary e heti fotózásán egy akváriumban, sellőként kellett pózolnia a lányoknak Fotó: TV2

Megszólalt a Next Top Model Hungary sztárja a kieséséről

Feszültség ide, vagy oda, egy igazi modellnek minden körülmények közt jól kell tudni teljesíteni. Mint ahogy a zsűritagok korábban kihangsúlyozták: nem elég a szépség, a lányoknak rátermettnek és elhivatottnak is kell lenniük. Mert akiben ez nincs meg, az előbb-utóbb elbukik a győzelem felé vezető nehéz úton. Így van ezzel a műsor legújabb kiesője, aki megérezte, hogy most lesz számára vége a versenynek.

– Megéreztem, hogy én fogok távozni, már egy kicsit kívántam is, hogy így legyen – kezdte a Borsnak Szaniszló Kitti.

Nem vagyok csalódott, mert én úgy éreztem mindent beleadtam, mindent a legjobb tudásom szerint csináltam. Ezen a héten már nagyon fáradt voltam, és egyszerre csapódott le bennem minden, a sok vita, veszekedés, a bezártság, a családom, a kiskutyám hiánya. Bennem ennyi volt, nekem eddig tartott az utam, és amit elértem itt, arra büszke vagyok! Legalábbis ami a műsor modellkedés részét illeti és arra is, hogy én mindvégig önmagamat adtam, rajtam sosem volt álarc. Visszanézve a műsort, látva a veszekedéseket, néha tényleg vállalhatatlanok voltunk! De ennek is meg van az oka és az nem csak a rivalizálás.

A gyönyörű fiatal modell szerint a nem alvás, a sok stressz, a bezártság miatt minden érzelem felerősödött a versenyben. Ezért is szakadt két táborra a mezőny és ezért is voltak ilyen látványos összeomlások, kiborulások. Kitti is, mint a többi lány is kapott negatív kommenteket, de ő ezeket már el tudta engedni.

– Én az életemnek ezt a fejezetét már lezártam és újat nyitottam. A modellkedés háttérbe szorult és videókészítéssel szeretnék foglalkozni, de a kamera másik oldalán. Ez a műsor számomra egy jó lehetőség volt arra, hogy kipróbáljam magam, nem bántam meg egy percét sem! Szóval boldog vagyok, a magánéletemben is minden rendben, megtaláltam az igazit, kell ennél több?

Úgy látszik, Szaniszló Kitti élete nemsokára újabb mérföldkőhöz érkezik, a minap ugyanis egy esküvői ruhaszalonból posztolt.