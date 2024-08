"Mindig aggódni fogok érted" - bevonult a seregbe az ifjabb Schobert Norbi

Ahogyan azt a Bors is már megírta, katonának áll a fiatalabb Schobert Norbi. A fitnesz család második gyermeke úgy döntött, hogy aki igazán szereti a hazáját, annak készen kell állnia megvédeni azt. Éppen ezért elhatározta, hogy önkéntes tartalékosként csatlakozik a sereghez. Most pedig eljött a pillanat, hogy a fiú egyenruhát öltsön és bevonuljon a kiképzésre. Erről Réka számolt be:

- Amikor kislány voltam tátott szájjal hallgattam végig újra és újra, amikor Édesapám arról mesélt, hogy milyen volt a katonaság. “Kisjányom! Ott aztán megtanulta mindenki, hogy mi a rend ès a fegyelem! Férfit faragtak belőlünk!” - mesélte Édesapám. Persze a végén azt is mindig hozzátette, hogy a fiatalság körében ,mennyire fontos szerepe és nevelő értéke lenne a katonaságnak! Norbika, nagyon sok mindenben hasonlít az Édesapámra, aki egy végtelenül megbízható, becsületes, egyenes jellem volt. Amit a fejébe vett, azt tűzön-vízen át véghez vitte! Kicsi Fiam! Te épp olyan vagy, mint amilyen Papa volt!