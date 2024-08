Katonának áll Schobert Norbi Jr.: „Szeretem, Megvédem!’’

Mint arról korábban a Bors beszámolt, ifj. Schobert Norbi néhány hónapja már stabil párkapcsolatban él Petrával, akit korábban thaiföldi nyaralásukra is magával vitte. A szerelmes pár köszönte szépen jól van, amit romantikus fotókkal is bizonyítottak.

Mindezek után Norbika egy jóval komolyabb témát érintett a közösségi oldalán. Történetesen a magyar honvédség fontosságára és jelentőségére hívta fel a figyelmet. Ráadásul az ifjú titán nemcsak figyelemfelhívást intézett, hanem bejelentette: ő maga is csatlakozik a tartalékos katonák közé!

„A világ sajnos nem lelhet békére a környező konfliktusok miatt, miközben rengeteg család veszíti el otthonát és szeretteit. Én úgy gondolom, hogy az első és legfontosabb dolog, megvédeni az országot ahová születtünk és ahova annyi emlék köt bennünket. Ez egy ember gondolatából, sajnos nem tud megvalósulni. Összefogásra van szükség. Pont ezért csatlakozom a Magyar Honvédség tartalékos katonái közé. Nagyon megérintett a Magyar Honvédség mottója: ,,Szeretem, Megvédem!’’ Én is így gondolom. Ha téged is érdekel a haza védelme akkor csatlakozz te is a Magyar Honvédséghez!” - írta a magyar honvédség reklámfilmjéhez ifj. Schobert Norbi.