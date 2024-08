Rubint Réka megható vallomása: „Talán soha nem voltam ennyire teljes”

Rubint Réka az elmúlt hónapokban nem tartott órákat, helyette feltűnően sok külföldi helyszínen jelent meg a családjával. A Schobert családra persze rá is fért a pihenés, a szülők és a két nagyobb gyerek is rengeteget dolgozott az elmúlt években. Réka eddig nem beszélt arról, hogy miért döntött úgy, hogy egy kicsit visszavonul, most azonban betekintést engedett a magánéleti történésekbe.

Rubint Réka: Minden sejtem feltöltődött

Réka az Instagram-oldalán osztott meg egy újabb nyaralásos fotósorozatot, amihez viszont most szöveget is mellékelt. A mondandójából pedig egyértelműen kiderül, hogy nagyon is tudatos volt az átmenti visszavonulás, pihenésre volt szüksége. Gyakorlatilag egy évre nyugdíjazta magát:

- Tavaly nyáron hoztam egy döntést: a következő nyarat /vagyis ezt/ nem fogom az anyósülésen tölteni és hétvégénként 1000 - 1500 kilométert menni az ország különböző pontjai között, 5-6 edzést megtartva. Ezt csináltam 20 éves korom óta, csak akkor a 6 edzést 2 fitnesz teremben nyomtam le hétvégénként. Hogy miért döntöttem így? Az okát, majd a hamarosan megjelenő könyvemben megosztom Veletek. Egy biztos! Talán soha nem voltam ennyire teljes, mint most… és bármennyire is nehéz volt, mennyi de mennyi mindent köszönhetek az elmúlt 2 évnek… Ez az utolsó szabad hétvége… Minden sejtem feltöltődött és ismét megtelt energiával. Jövő szombattól 2025 júliusig nincs megállás, a naptáram fullon fellépésekkel, forgatásokkal és belföldi - külföldi táborokkal! - részletezte Rubint Réka.

A Schobert család ősztől tehát újra csatasorba áll, Réka órákat tart és Lara is nyomdokaiba lép, ő a főváros legelegánsabb termében tanít heti egy alkalommal, Norbika is aktív lesz, a családfő pedig folytatja azt a most már nyugalmas életet, otthonról segíti Rubint Réka cégének a működtetését.