Ez drága lesz! Csúnyán összekarcolták Kucsera Gábor kocsiját

Kucsera Gábor reggele nem indult túl jól, az autójához érve látta, hogy komoly kár keletkezett a rajta. Az olimpikonnak biztosan sokba fog kerülni a javítás, de sajnos arra sem számíthat, hogy a károkozó majd megtéríti, hiszen jól ismeri az elkövetőt. A rajongóinak azt is elárulta az Instagram-oldalán, hogy ki az.

Komoly kárral szembesült ma reggel Kucsera Gábor, ez sokba fog kerülni (Fotó: hot! magazin)

A sztárapuka a 24 óráig elérhető Instagram történetében egy videóban mutatta meg a hatalmas karcokat, amik az autó oldalán éktelenkednek. A videóban el is meséli, hogy mi történt:

Ilyen az, amikor a kislányod azt hiszi a kavicsra, hogy kréta és rajzol egy jót a kocsira. Köszönöm Bella, szép lett.

A kislánya egy kaviccsal karcolta össze Kucsera Gábor kocsiját (Fotó: Instagram)

Kucsera Gáboréknál gyakran előfordulnak hasonló esetek

Persze édesapaként a kajakozó is jól tudja, hogy nem lehet mindenre előre felkészülni, hiszen történtek már hasonló esetek korábban is. Egy másik alkalommal Kucseráék nagyobbik lánya, Milla okozott némi kárt, persze csak véletlenül. Akkor a 6 éves kislány egy parittyával játszott, aminek egyik lövedéke pályát tévesztett és a tévét találta el, ami miatt a készülék képernyője teljesen összetört. Az apuka igyekezett ezt is viccesen felfogni és a bosszankodás helyett, csak ajánlásokat kért egy új tévéhez a követőitől. A korábbi esetek alapján viszont úgy tűnik, hogy Kucsera Gábor és Tápai Szabina családjában inkább a lányok szeretnek borsot törni a szüleik orra alá, mintsem a kisfiuk, Beni.