Feltépődtek a sebek Kucsera Gábor szívében: „Mai napig fájó pont az életemben!”

Bár már évek óta nem versenyzik, de követi a magyar kajak-kenu sportág híreit, ismeri a versenyzőket a korábbi élsportoló. Kucsera Gábor így a napokban még az eddiginél is több időt tölt a televízió előtt, hogy szurkoljon az olimpiára kijutott magyar versenyzőknek. A sztárapuka a Borsnak azt is elmondta, szerinte kitől várhatunk érmet.

Kucsera Gábor és Kammerer Zoltán kétszer csúsztak le a dobogóról a pekingi olimpián Fotó: MW archívum

Kucsera Gábor szerint lesz kajak-kenu aranyérem

A kétszeres világbajnok kajakos otthonában amióta megy az olimpia, folyamatosan megy a tévé, le ne maradjanak. Kucsera Gábor és Tápai Szabina mind a ketten élsportolók voltak, de ilyenkor átlagos magyar szurkolókká válnak. A sztárapuka szíve persze hevesebben ver a napokban, most, hogy elkezdődtek a kajak-kenu versenyek. Mint ismert, Kucsi a sportágában világbajnokságokon két arany-, egy ezüst- és három bronzérmet szerzett kajak páros 500 illetve 1000 méteren. Majd a pekingi olimpián Kammerer Zoltánnal párosban két negyedik helyet szereztek.

– Ez nekem mai napig fájó pont és ilyenkor, amikor olimpia van és nézem a magyar kajakosokat, még jobban felerősödik – mondta a Borsnak Kucsera Gábor.

Ilyenkor lepereg a mi olimpiánk, hogy nem állhattam dobogóra, tudod a negyedik hely, az az elvesztett bronzérem, ráadásul kétszer is. De persze ettől még nézem a magyar kajak versenyeket, nagyon szurkolok! Szerintem a férfiak közül Varga Ádám aranyesélyes és Kopasz Bálintot sem tudja majd senki legyőzni. A lányoknál pedig Csipes Tamarának szurkolok a legjobban, bízom benne, hogy most is felállhat a dobogó legmagasabb fokára, de szerintem páros arany is születni fog.

A kajakos azt is elmondta, hogy nagyon meglepődött azon, hogy Szilágyi Áron egyéniben nem jutott tovább és azon is, hogy csapatban nem aranyat nyertek, de nem győzi hangsúlyozni, hogy az ezüst is mekkora dolog. A kézis fiúkat is kiemelte, hogy mennyire jók voltak, de a legjobban Milák Kristóf aranyának örült.

– Gyakran kérdezik tőlem is, Szabinától is, hogy a mi gyerekeink követnek-e minket a sportban. Én most úgy látom, hogy nem, persze a lányok még kicsik a versenysporthoz, én nem várom el tőlük, nincs olyan bennem, hogy az én olimpiai álmaimat megvalósítsák. Mert én így is büszke vagyok arra, amit elértem!