Hajdú Péter és Csuti szerint is veszélyes, hogy „férfi” ellen lép szorítóba Hámori Luca

Igaz, hogy Hámori Luca nem fél a szombati mérkőzéstől, de a világ azért joggal tart attól, hogy a 66 kilogrammos súlycsoportban olimpiai éremért ringbeszálló magyar klasszis ugyanúgy, vagy akár rosszabbul járhat, mint az olasz Angela Carini, aki kevesebb, mint egy perc után úgy döntött, feladja a sportszerűtlen és minden szempontból méltatlanná fajult küzdelmet a hatalmas ütőerejű algériai ellenfele, Imane Haliffel szemben.

Hámori Luca nem fél kiállni Haliffel szemben (Fotó: AFP)

Hivatalos olimpiai sportág lett a „nőverés”

Nincs ezen mit szépíteni a biológiai értelemben vett férfi, ugyanis nőket abriktól a párizsi Olimpián úgy, hogy a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség eltiltotta Halifot a nők közötti versenyzéstől. Ezzel szemben a Nemzetközi Olimpia Bizottság (NOB) saját jogkörben felülbírálta a döntést, hiszen ők másképpen értelmezik a nemi keretek határait. Hogy ezzel mi a baj? Nos, minden, hiszen aligha elfogadható, hogy az Olimpia eszmeisége alatt hivatalosan is sportág lehet a „nőverés”. A téma most tényleg mindenkit foglalkoztat, így a hazai hírességeknek is megvan a maguk véleménye. A Bors Szabó András „Csutit” kérdezte, hiszen ő is külön posztot szenteltek a minimum faramuci, de leginkább sportszerűtlen és a fair play eszmeiségét semmibe vevő NOB döntésnek.

Csuti szerint ezzel a helyzettel mindenki csak veszíthet (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin )

Csuti: Hámori Luca nem fog visszalépni

– Próbálom összeszedni a gondolataimat, de nagyon dühös vagyok. Egyesen felháborító a NOB-tól, hogy egy Nemzetközi Ökölvívó Szövetség egyértelmű döntése és állásfoglalása ellenére, saját hatáskörben szembe megy az észérvekkel és a logikával. Ilyen egy modern világban nem fordulhat elő, ahogyan az sem, hogy egy férfi sportoló versenyezzen a nők között. Ráadásul itt ugye nem arról van szó, hogy Imane Halif ugrik e 7 méter 60-at távolugrásban és világcsúcsot dönt-e a nők között.

Az sem lenne épp korrekt, de most arról beszélünk, hogy ez a sportol üthet akkorát, hogy azzal akár maradandó károsodást is okozhat az ellenfelének.

Pokoli belegondolni, hogy a bokszoló lányok négy évet készülnek azért, hogy most egy férfi összeverje őket – kezdte lapunknak az influenszer, aki szerint az algériai bokszoló számára sem lehet majd édes a siker íze, hiszen egy világ gyűlöli majd, ha végül férfiként olimpiai bajnok lesz a női bokszolók között. – Az Algír Boksz Szövetség helyében elgondolkodnék a visszaléptetésen, hiszen ez nem tesz jót sem az országnak, sem a sportágnak, de még Imane Halifnak sem. Mégis miféle győzelem lehet az övé? Eszem ágában sincs elvenni tőle a sportolói érdemeit, de… ez a helyzet nem tesz jót az elfogadásnak sem, ergo az egésznek csak vesztesei vannak. Abban biztos vagyok, hogy Luca nem lép majd vissza és küzdeni fog. Mi pedig nem tehetünk mást, mint szorítunk érte egy emberként – tette hozzá Csuti.