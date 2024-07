Csodálatos örömhír: ez a helyzet Csuti és Bius esküvőjével

Az egész ország nagyon megrémült, amikor Kulcsár Edina és Csuti bejelentették a válást, és mindenki attól tartott, hogy a férfi majd teljesen magába zuhan. Szerencsére ez nem történt meg, és bár nagyon fájt neki, hogy egy másik férfi miatt ért véget a házassága, azért hamar talpra is állt. 2 évvel ezelőtt összejött a meseszép és fiatal Sudár Biussal, és azóta is csodálatos párt alkotnak. A rajongókat pedig egyetlen kérdés izgatja: mi lesz a jövő? Bius most megválaszolta.

Csutiék esküvőre készülnek? / Fotó: Instagram

Biusnak kérdéseket lehetett feltenni, és egy rajongót az érdekelte, hogy lesz-e esküvő és gyerekek. Erre Bius azt mondta, hogy igen, és mindennek eljön a maga ideje. Amikor pedig azt kérdezték, hogy mit szeret Csutiban, nagyon aranyos választ adott:

Rengeteg tulajdonsága van, amit imádok. Humoros, jószívű, segítőkész, megbízható, céltudatos, családcentrikus, figyelmes, reggelig tudnám sorolni

- írja.