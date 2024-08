Hámori Lucának egy férfi bokszolóval kell megküzdenie az olimpián

Igazságtalan, egyenlőtlen, sportszerűtlen... Ezeket a jelzőket már most fel lehet előre sorolni a még csak szombaton megrendezésre kerülő olimpiai női ökölvívómeccs kapcsán, ahol Hámori Lucának is meg kell mérkőznie az algériai Imane Heliffel, aki egy interszexuálisnak számító sportoló, és úgy bokszol a nők között, hogy közben jóval magasabb a tesztoszteronszintje a többi női versenytársnál, van Y kromoszómája, ráadásul a csontozata és az izomzata is egy férfiénak felel meg - számol be a Ripost.

Az algériai sportoló neme hivatalosan nő, de a kinézete, testfelépítése, csontozata és izomzata is egy férfié (Fotó: AFP)

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy interszexuális sportoló jóval erősebb egy biológiailag nő versenytársánál.

Vagyis a szombati olimpiai bokszmeccs semmiképpen sem lesz sportszerű. Mint ahogy nem volt az a csütörtöki mérkőzés sem, ahol Imane Halif ellenfele egy olasz nő volt, aki 46 másodperc után feladta a mérkőzést, nehogy agyonverje a jóval erősebb izomzatú algériai. Angela Carini már a mérkőzés legelején kapott két olyan ütést, hogy az elsőtől kicsatolódott a fejvédője szíja, majd a menet újraindulása után 1-2 másodperccel kapott egy akkorát az arcába, hogy inkább feladta az olimpiai aranyról szóló álmait és kivonult a ringből. A meccs után Carini úgy fogalmazott: a testi épsége megőrzése végett döntött a feladás mellett, majd hozzátette, életében nem kapott ekkora ütéseket.

Az észak-afrikait tavaly a nemzetközi sportági szövetség kizárta a világbajnokságról, mert túl magas volt a tesztoszteronszintje és Umar Kremljov, a nemzetközi sportági szövetség elnöke azt mondta róla, hogy XY kromoszómája van.

Szombaton tehát ilyen körülmények között kell a ringbe szállnia Hámori Lucának, aki már nyilatkozott következő ellenfeléről:

Személyesen nem ismerem, nem is edzettünk még együtt. Kinézetre, alkatra nagyon fiús, de azt gondolom, hogy ha valaki a földön megengedte neki, hogy itt lehessen, akkor valahogy be lett bizonyítva, hogy ő lány. Engem ez nem fog érdekelni, így még nagyobb lenne a győzelem. Mindent meg fogok tenni érte, ugyanis már az érem lesz a cél, amiért idejöttem.