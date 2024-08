Apja a Borson keresztül üzent Győzikének: "Szégyelld magad fiam, ha még tudod, mi az a szégyenérzet!"

Az ember csak kapkodja a fejét, mióta kiderült, hogy Győzike ismét lehetőséget kapott a TV2-től és ha új köntösben és új címmel is, de visszatér a Győzike show, amivel annak idején televíziós történelmet írt a család. A hír megjelenésével egy időben kiújult a sok éve dúló testvérviszály is Győző és Zsolti között, hiszen így mindketten a csatorna nézőinek kegyeiért küzdenek és az idősebb és korábban híresebb fivér számára ez maga a vörös posztó. Győzike néhány napja pakolni kezdte a fát a testvér balhé tűzébe, amikor a Tények Plusz kamerái előtt annyira belelendült testvére szapulásába, hogy elérkezettnek látta az időt, arra is, hogy megrángassa az édesapja becsületét. Mint ismeretes, Gáspár Győző azt nehezményezte, hogy szerinte a családfő kilenc évvel megözvegyülése után „feleségül vett egy 25 éves lányt, amivel szerinte sárba tiport egy ősi roma hagyományt”. Nos, a roma showman szidalmait eddig tűrte idősebb Gáspár Győző és most úgy döntött, a Borsnak elmondja a valóságot.

Idősebb Gáspár Győző kipakolt a családi botrányról (Fotó: Gáspár Zsolti)

Idősebb Gáspár Győző a fiáról: „Engem tett meg bohócnak...”

– Kezdeném azzal, hogy nagyon mélyen és visszavonhatatlanul csalódtam az elsőszülött fiamban. Olyan cirkuszt csinált az életemből, amire 72 évesen semmi, de semmi szükségem nem volt. Ebben a cirkuszban ráadásul engem tett meg bohócnak, amivel egyértelművé tette, hogy mennyire tisztel engem, mint az apját és mennyire hálás, hogy évtizedeken át küzdöttem, hogy jólétben élhessen ő is.

Már látom, hogy szörnyeteget teremtettem azzal, hogy annak idején hagytam, sőt támogattam őt, hogy kergesse az álmait.

Ez lett belőle, és én elképedve nézzem az eredményt – mondta lapunknak hangjában őszinte szomorúsággal a Gáspár fivérek édesapja, majd rátért állítólagos újranősülésére.

Gáspár Győző többször is belehazudott a TV2 kamerájába (Fotó: TV2)

„Ennek a históriának itt nincs vége!”

– Sosem volt, így most sem kenyerem a magánéletem ország-világ elé tárása, de annyit elárulhatok, hogy nem nősültem meg. Kilenc éve, a nejem halála óta egyedül élek, ugyanakkor egy ideje valóban nem magányosan, de ehhez azt hiszem, a szeretteimen és a barátaimon kívül senkinek semmi köze sincsen. Az pedig, hogy a hölgy, aki a társam lett, 25 éves lenne, egyenesen orbitális hazugság, bár ebben Győző régóta jeleskedik, így meg sem lepett.

Fogalmam sincs, hogy a fiamnak mi a baja velem, de nagyon felháborít, ahogyan engem abban a riportban beállít.

Annyit fűznék még hozzá, hogy szégyelld magad fiam, ha egyáltalán még tudod, mi az a szégyenérzet! Ugyanakkor ennek a históriának itt nincs vége! Jogi következményei lesznek annak, amit velem tett! – jelentette ki kérlelhetetlen határozottsággal idősebb Gáspár Győző, aki már meg sem próbálja jobb belátásra bírni a család ellen fordult Győzikét.