Robbantott a TV2: íme a Gáspárék valóságshow hivatalos előzetese

Ahogyan azt a Bors is megírta, nagyot robbantott a TV2! A TV2 bejelentette, hamarosan folytatják a honi tévés történelem egyik legellentmondásosabb műsorát. A Győzike Show 14 évig pihent, hogy most feltámadjon hamvaiból. Hogy mire számíthatunk! Semmi és minden jóra…

A Győzike Show úgy döntött meg minden nézettségi rekordot annak idején, hogy élő ember nem akadt ezen a sártekén, aki bevallotta volna, hogy nézi. 14 évvel azután, hogy lement a Gáspár család nem mindennapi életét bemutató valóságshow utolsó epizódja is, a TV2 berobbantotta a hírt: újraélesztik a tetszhalál állapotában leledző remekművet. A hírek szerint Gáspár Győző és Bea asszony már megállapodott a csatornával, és jelenleg még folynak a tárgyalások Evelinnel és Virággal, akik nélkül nem lehet teljes a családi show - írtuk.

Győzike most örömhírt tett közzé: ki is jött az első hivatalos előzetes, és mi már most fogjuk a hasunkat a nevetéstől. Hát Te? Nézd meg!